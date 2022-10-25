Согреем юмором! «Дизель Шоу» объявляет о новых концертах 2 и 3 декабря в поддержку ВСУ!

Готовы к новым концертам «Дизель Шоу»? Команда уверенно говорит своё «ДА»! И уже 2 и 3 декабря приглашает на новые встречи в МЦКИ (Октябрьский дворец). Чем в который раз удивят «дизели» и где уже сейчас приобрести билеты — читайте в материале.

«Дизели» неустанно работают на своём юмористическом фронте и объявляют о новых патриотических концертах.

— Предыдущие две встречи военных времен, которые прошли в августе и октябре, уверенно доказывают: зрители очень соскучились по «Дизелю» и качественному юмору. Каждый раз мы убеждаемся по отзывам и комментариям, что сейчас это очень нужно и важно. Тем более сами военные, которые присутствовали на концертах «Дизель Шоу», это подчёркивают. Поэтому продолжаем работать и благодаря концертам собирать помощь для наших защитников, — говорит шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Со времени возобновления концертов «дизели» постоянно показывают актуальные номера, уже ставшие культовыми. Чего только стоит история ведущей в исполнении Егора Крутоголова, которой пришлось работать под дулом оккупантского автомата в эфире канала «Свабида». А номер-предсказание о кончине путина — вообще покоритель всех диджитал-рейтингов и спонсор подгоревшей пятой точки врагов.

На октябрьских концертах мы сделали ещё одно предсказание и уверены, что оно стопроцентно осуществится благодаря ВСУ. Это история о Валерии Залужном и его брони в отеле в Крыму.

И мой личный любимчик — номер об обмене того самого русского чмони, который заставил улыбнуться наших военных. Это значит, что мы двигаемся в правильном русле, — отмечает Алексей Бланарь.

Декабрьские выступления также будут посвящены очень злободневным и жгучим для русни темам. Авторы «Дизель Студио» не теряют пульс современных событий и интерпретируют их в номера. На сцене появятся и знакомые герои, живущие вместе со всеми украинцами бок о бок в одних реалиях. И, конечно же, будут любимые актёры, которые поддерживают, заряжают, вдохновляют, утешают и настраивают на победу.

— Смеемся над бессильными попытками врага нас запугать. Ведь теперь нас можно только ещё больше разозлить для хорошего отпора. Согреваемся с самым родным настоящим украинским юмором. Только так можно преодолеть суровую зиму. Тёплый юмор «Дизель Шоу» согреет каждого! — подчёркивает шеф-редактор «Дизель Студио».

Все концерты «Дизель Шоу» в условиях полномасштабной войны являются благотворительными — деньги от продажи билетов команда направляет в Благотворительную организацию «Дизель Фонд», которая выполняет заявки разных частей Вооружённых сил Украины. Так, на августовских концертах удалось собрать 800 тысяч гривен, на которые уже купили аптечки, медикаменты и амуницию для наших защитников, а также ведётся поиск машин и ружей против дронов. Во время октябрьских встреч собрано более миллиона гривен, сейчас происходит обработка актуальных заявок.

Уверенно двигаемся к цели — миллион долларов для ВСУ. Спасибо всем, кто приходит в зрительный зал, чтобы вживую и первыми увидеть премьеры. Спасибо всем, кто донатит. И благодарим ВСУ за эту возможность работать

— добавляет Алексей Бланарь.

Итак, приходите 2 и 3 декабря в МЦКИ (Октябрьский дворец) на новые, тёплые, согревающие концерты «Дизель Шоу». Начинаем самый холодный период вместе с лучшими юмористами. На сцене вас встретят Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Юлия Мотрук, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович и многие приглашённые известные гости. Напоминаем, что в МЦКИ работает бомбоубежище, где можно безопасно переждать вероятные тревоги и опасности. Не медлите и выбирайте лучшие места в зале прямо сейчас по этим ссылкам (ссылка).









Согреем юмором! «Дизель Шоу» объявляет о новых концертах 2 и 3 декабря в поддержку ВСУ! / 5 фотографий

Ждём тёплого юмора от «Дизель Шоу», который согреет каждого!

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