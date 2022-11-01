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Головна / Лошок тікає за кордон — навіщо Євген Сморігін взув найвищі підбори у своєму житті? / 01.11.2022 13:52
01.11.2022 13:52
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Лошок тікає за кордон — навіщо Євген Сморігін взув найвищі підбори у своєму житті?

Лошок тікає за кордон — навіщо Євген Сморігін взув найвищі підбори у своєму житті?

Цієї п’ятниці «Дизель Шоу» покаже новий патріотичний випуск і нові історії. Однією з таких стане неймовірна пригода горе-чоловіка, який вирішив втекти за кордон, замаскувавшись під жінку! Чи пройде він випробування підборами, розкаже виконавець головної ролі Євген Сморігін. Подробиці тут.

У жіночому вбранні та перуці — уже відомо багато історій про чоловіків призовного віку, які намагалися дати драпака в дуже екстравагантний спосіб. «Дизелі» не могли пройти повз цієї теми та створили новий номер «Євгенія Михайлович Лошок тікає за кордон»!

А чого не Михайлівна? запитує прикордонник.

— Мені у фірмі сказали, що в загран взагалі не треба по батькові. То я про всяк випадок фломастером дописав! цілком реально відповідає Лошок.

І це лише початок! Бо щодалі, то більше наш «герой» виправдовуватиме своє прізвище й дивуватиме глядачів наднеймовірними пригодами.

— Це дуже життєва історія, а тому вона відгукнеться кожному глядачу, — розповідає Євген Сморігін, який зіграв головну роль.

Бо тікав наш Лошок і в коробці, і пішки, і через річку, і через серйозні, навіть «європейські» фірми. Йому дуже потрібно до Польщі, а навіщо — дізнаєтеся, переглянувши номер.

Стилісти «Дизель Шоу» доклали зусиль, аби створити колоритний образ для цього номера. Звісно, Євгену Сморігіну не вперше доводиться приміряти сукню — згадаємо кількість його бабусь. А от стояти на височезних підборах — це стало справжнім випробуванням для актора!

— Я тепер розумію вислів, що краса потребує жертв! Бо це неймовірно складно, — зізнається Женя.

На репетиції я один раз взув ці туфлі, аби відчути, наскільки мені буде в них зручно. Підбори справді для мене дуже високі. Мабуть, найвищі, які коли-небудь взував. Раніше всі мої жіночі туфлі були низенькі, бо довго треба було працювати на сцені.

Чи приборкав Євген Сморігін підбори, а його герой суворого прикордонника, дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 28 жовтня. Починаємо трансляцію о 20:00 тільки на ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали». Переглядаючи прем’єри та інші відео від «Дизель Студіо», ви автоматично стаєте донаторами до Благодійної організації «Дизель Фонд» і підтримуєте Збройні сили України.

Запрошуємо також 2 та 3 грудня на нові зимові концерти «Зігріємо гумором». Продовжуємо мочити ворогів жартами, підносити свій бойовий дух і наближати перемогу!

Більше новин читайте на сайті dizelstudio.com та в офіційних спільнотах «Дизель Студіо» у соціальних мережах.

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Теги: війна в Україні, Дизель шоу
01.11.2022 13:52

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Лошок тікає за кордон — навіщо Євген Сморігін взув найвищі підбори у своєму житті?

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