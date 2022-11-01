Раскрываем тайны: что делает проводница VIP-вагона с иностранными лидерами?

Иногда большая политика вершится в маленьких купе VIP-вагонов. Вот и в «Дизель Шоу» представили, что происходит в таких вагонах с иностранными лидерами по дороге в Киев и обратно. В премьерном выпуске 28 октября ждите появления очень веселой проводницы, которая устраивает каверзы своим элитным пассажирам.

Доездилась! На допросе у силовиков оказалась проводница VIP-вагона, которым до Украины добираются высокопоставленные должностные лица из других стран. Она устроила им настоящее путешествие на выживание с закрытыми туалетами, заколоченными окнами, включенными на тепло кондиционерами летом и другими «привлекательными» предложениями от Укрзализныци.

— Это такая мужественная и строгая женщина — что-то запланировала, она это обязательно сделает. Не важно, хотят VIP-пассажиры в туалет или нет. Санитарная зона одна для всех! — шутит исполнительница главной роли Юлия Мотрук.

Актриса признаётся: образ «одолжила» у Егора Крутоголова, ранее игравшего таких героев. Но из своей жизни вспоминает немало ярких проводниц.

— 12 лет игры в КВН и путешествий нашими поездами познакомили меня с разными персонажами. Было такое, что проводницы не пускали в туалет, как в нашей истории «Дизель Шоу». Но мы знали, как договориться: купить чай и вафельку. Этот особый пропуск я до сих пор помню, — делится Мотрук.

Были ситуации, когда угрожали меня высадить из поезда, потому что я очень активная и громкая. Когда смеюсь, это слышит весь вагон. Хочу извиниться перед всеми, кто когда-то ехал со мной и страдал от моего смеха.

Теперь героиня Юли условно отыгрывается на своих пассажирах, но из-за своих проделок оказывается на допросе спецслужб! Ей удаётся ответить на все предъявы и доказать, что создавала сложности для иностранных лидеров с одной целью — увеличить военную и гуманитарную помощь для родной Украины. По словам этого «Мюнхгаузена в юбке», проводница и к ускоренной заявке в НАТО приложила руку, и бесплатные «Байрактары» для Украины выбила и вообще играет большую роль в отношениях с иностранными партнёрами!

— Там у неё и Макрон в друзьях, и Борис Джонсон, и даже генсек НАТО. Она знает, кому из лидеров сделать приятно, а кому дать воду без газа, чтобы не покупал газ вопреки санкциям, — рассказывает Юлия Мотрук.

Сможет ли колоритная проводница оправдаться на допросе и сохранить работу — узнаете все подробности премьеры «Дизель Шоу» уже 28 октября. Начинаем в 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы». Смотрите сами и советуйте друзьям. Чем больше просмотров, тем больше донатов в Благотворительную организацию «Дизель Фонд» в поддержку Вооружённых сил Украины.

Ждём вас и на зимних концертах «Дизель Шоу». Согреваем юмором два дня подряд: 2 и 3 декабря в МЦКИ (Октябрьский дворец). Ищите билеты уже сейчас на сайте нашего концертного оператора.

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