Машини на СТО, фейкове інтерв’ю та інтимне фото Сашка — чим здивує нове «Дизель Шоу» 11 листопада?

Прем’єрний марафон «Дизель Шоу» набирає обертів, і уже цієї п’ятниці глядачі побачать новий випуск та нові історії. Розпочне ефір трійка улюблених відчайдухів-автовласників, які знову сперечатимуться на традиційні чоловічі теми. Тільки в «Дизель Шоу» покажемо, як насправді створюється російська телевізійна пропаганда. І розкриємо подробиці сімейного скандалу Віки й Сашка: для кого чоловік зробив інтимне фото?

Що ж, як і обіцяли, у новому випуску «Дизель Шоу» на екрани повернеться улюблена трійка автовласників: Єгор, Сашко та Євген. Цього разу українські дороги приведуть їх на СТО. Єгор хоче підготувати свій позашляховик і «перевзути» на зиму. Женя — щасливий власник електрокара й тепер залежить від заряду батареї. А от Сашко ледь «докашляв» на спадково-раритетному «Москвичі» й вагається: ремонтувати його чи все ж нарешті здати на металобрухт?

— А може, мені з нього «електромосквича» зробити? — раптово осяяла Сашка нова геніальна ідея. — Електродвигуна зафігачив, акумуляторних батарейок купив!

— Братан, ти не маєш права тут стояти! Ти потрібен Ілону Маску й заводам «Тесла»! Зараз він ідіотів притягує! Коли вони побачать твій «електромосквич», одразу запустять у виробництво. «Москвич модел ХY Й» (кратке)! «НЯ» вже сам допишеш! — радить Єгор, не стримуючи ні сміху, ні емоцій.

На чому все ж зупинить вибір Сашко та хто зможе відремонтувати своє авто — не пропустіть у прем’єрі. І одразу зверніть увагу на наступну актуальну історію.

Російська пропаганда на ТБ уже нікого не дивує. А от «Дизель Шоу» покаже, так би мовити, з-за лаштунків це дійство. Псевдожурналіст опиняється під псевдообстрілом в окупованому місті. Їх імітує оператор того ж каналу.

— Боже мой, что творится! И так было все 8 лет! Господи, если мы выживем, то расскажем вам о героическом сопротивлении нашей группы десантников, которые сейчас насмерть стоят на том направлении, — безпощадно бреше пропагандон, ухиляючись від міфічних обстрілів.

Десь далеко в Боллівуді пустив сльозу один продюсер. А от місцевого жителя це розсмішило не на жарт!

— Ви — наркомани, і у вас не «прильот», а «приход», — впевнено заявляє той, бо вважає, що верзти такі нісенітниці на здорову голову точно неможливо.

Заради розваги й важливої роботи, про яку стане відомо наприкінці номера, він погоджується взяти участь у пропагандистській клоунаді. Наскільки вдало наш герой виконає свою роль та як влаштує окупантам свою «пропаганду», обов’язково дивіться в прем’єрі!

Не варто оминати увагою ще один номер, який підкорив своєю детективно-драматичною історією глядачів у залі. Виявляється, у Сашка є коханка! До такого висновку дійшла Віка з подружками — Юлею та Наталкою. А взагалі все почалося з пікантної події: Євгенія Михайлівна застукала Сашка в під’їзді, коли той… робив селфі нижче пояса!

— Ви впевнені, що Сашко саме це фотографував? — усе ж не вірить у таку реальність Віка.

— А що ще він міг у своїх трухалях шукати? — обурюється стара. — Мені 75 років, гадаєш, я не відрізню ярлик від цюцюрки?

Здається, історія тут і справді серйозна! До речі, запрошеною гостею цього номера стала акторка «Папаньок» Наталка Денисенко. На сцені «Дизель Шоу» вона безпосередньо вперше, тож акторам було дуже цікаво попрацювати з новенькою.

— Мені завжди цікаво спостерігати, як глядач приймає та реагує на нових акторів у наших номерах, — пояснює Вікторія Булітко.

Так, справді, я знімалася в серіалі від «Дизель Студіо», а от саме в «Дизель Шоу» вперше. Граю одразу дві ролі: у першій історії чоловіки зустрічають дружин з-за кордону, друга — про інтимне фото чоловіка моєї подружки, — розповідає Наталка.

— І перша, і друга історії дуже кумедні, а головне — актуальні. Глядач зможе і відволіктися, і посміятися, що важливо сьогодні.

Тому в жодному разі не пропустіть! Починаємо трансляцію о 20:00 тільки на ютуб-каналах «Дизель Студіо», «Гумор ICTV» та «Дизель Українські Серіали».

Приходьте й на нові концерти «Дизель Шоу» на підтримку Збройних сил України — 2 та 3 грудня зігріваємо гумором у МЦКМ (Жовтневий палац). Квитки шукайте на сайті нашого концертного оператора.

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