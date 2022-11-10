Машины на СТО, фейковое интервью и интимное фото Саши — чем удивит новое «Дизель Шоу» 11 ноября?

Премьерный марафон «Дизель Шоу» набирает обороты, и уже в эту пятницу зрители увидят новый выпуск и новые истории. Начнёт эфир тройка любимых отчаянных автовладельцев, которые вновь будут спорить на традиционные мужские темы. Только в «Дизель Шоу» покажем, как создаётся российская ТВ-пропаганда. И раскроем подробности семейного скандала Вики и Саши: для кого мужчина сделал интимное фото?

Что же, как и обещали, в новом выпуске «Дизель Шоу» на экраны вернётся любимая тройка автовладельцев: Егор, Саша и Женя. В этот раз украинские дороги приведут их на СТО. Егор хочет подготовить свой внедорожник и «переобуть» на зиму. Женя — счастливый обладатель электрокара и теперь зависит от заряда батареи. А вот Саша едва «докашлял» на наследственно-раритетном «Москвиче» и сомневается: ремонтировать его или наконец-то сдать на металлолом?

— А може, мені з нього «електромосквича» зробити? — внезапно озарила Сашу новая гениальная идея. — Електродвигуна зафігачив, акумуляторних батарейок купив!

— Братан, ти не маєш права тут стояти! Ти потрібен Ілону Маску й заводам «Тесла»! Зараз він ідіотів притягує! Коли вони побачать твій «електромосквич», одразу запустять у виробництво. «Москвич модел ХY Й» (кратке)! «НЯ» вже сам допишеш! — советует Егор, не сдерживая ни смеха, ни эмоций.

На чём всё же остановит выбор Саша и кто сможет отремонтировать свой автомобиль — не пропустите в премьере. И сразу же обратите внимание на следующую актуальную историю.

Российская пропаганда на ТВ уже никого не удивляет. А вот «Дизель Шоу» покажет, так сказать, из-за кулис это действо. Псевдожурналист оказывается под псевдообстрелом в оккупированном городе. Их имитирует оператор того же канала.

— Боже мой, что творится! И так было все 8 лет! Господи, если мы выживем, то расскажем вам о героическом сопротивлении нашей группы десантников, которые сейчас насмерть стоят на том направлении, — беспощадно врёт пропагандон, уклоняясь от мифических обстрелов.

Где-то далеко в Болливуде пустил слезу один продюсер. А вот местного жителя это нешуточно рассмешило!

— Ви — наркомани, і у вас не «прильот», а «приход», — уверенно заявляет тот, ведь считает, что городить такую чепуху на здоровую голову точно невозможно.

Для развлечения и важной работы, о которой станет известно в конце номера, он соглашается принять участие в пропагандистской клоунаде. Насколько удачно наш герой исполнит свою роль и как устроит оккупантам свою «пропаганду», обязательно смотрите в премьере!

Не стоит оставлять без внимания ещё один номер, покоривший своей детективно-драматической историей зрителей в зале. Оказывается, у Саши есть любовница! К такому выводу пришла Вика с подружками — Юлей и Наталкой. А вообще всё началось с пикантного события: Евгения Михайловна застукала Сашу в подъезде, когда тот… делал селфи ниже пояса!

— Ви впевнені, що Сашко саме це фотографував? — всё же не верит в такую реальность Вика.

— А що ще він міг у своїх трухалях шукати? — возмущается старушка. — Мені 75 років, гадаєш, я не відрізню ярлик від цюцюрки?

Кажется, история здесь и в самом деле серьёзная! Кстати, приглашённой гостьей этого номера стала актриса «Папанек» Наталка Денисенко. На сцене «Дизель Шоу» она непосредственно впервые, так что актёрам было очень интересно поработать с новенькой.

— Мне всегда интересно наблюдать, как зритель принимает и реагирует на новых актёров в наших номерах, — объясняет Виктория Булитко.

Да, действительно, я снималась в сериале от «Дизель Студио», а вот именно в «Дизель Шоу» впервые. Играю сразу две роли: в первой истории мужчины встречают жён из-за границы, вторая — об интимном фото мужа моей подружки, — рассказывает Наталка.

— И первая, и вторая истории очень смешные, а главное — актуальные. Зритель сможет и отвлечься, и посмеяться, что важно сегодня.

Поэтому ни в коем случае не пропустите! Начинаем трансляцию в 20:00 только на ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы».

Приходите и на новые концерты «Дизель Шоу» в поддержку Вооружённых сил Украины — 2 и 3 декабря согреваем юмором в МЦКИ (Октябрьский дворец). Билеты ищите на сайте нашего концертного оператора.

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