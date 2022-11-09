Євген Сморігін склав іспит з мови, щоб отримати громадянство України

Актор Дизель Шоу Євген Сморігін склав іспит з української мови, щоб зрештою отримати громадянство України. Про це актор розповів в інтерв’ю Фактам.

– Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя родина, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я повинен бути українцем, – каже Євген.

Він розповів, як проходив іспит з української мови.

– Ти приходиш до класу в університеті. Маленький клас, комп’ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній родина на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ж ще таке завдання: є розповідь, у якій деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все про все є 1 година. І для рівня на отримання громадянства я склав, – розповідає актор.

Євген Сморігін вчить українську мову і під час роботи, і для роботи. Хоче досягти такого рівня, щоб вільно розмовляти.

– Я дивлюся фільми, серіали тільки українською. Ще дуже гарна практика в нас є. У нас є серіал На трьох. Він виходить на ICTV. Але канал замовив перекласти з російської всі 8 сезонів на українську. І тому я перекладаю онлайн, себе чую, як я говорю. І сидить працівник, який виправляє нас всіх. І це дуже гарна практика. Ти і працюєш, і в цей час вчиш українську мову, – розповідає актор.

При цьому актор запевняє, що заїкання йому абсолютно не заважає вчити українську. Навпаки, сміється актор, він використовує це з користю.

– Навпаки, це мені ще й допомагає. Поки я заїкаюся, в цей момент думаю, яке слово підібрати. Просто виходить, що українською я більш заїкаюся, – каже Євген.

Тож якщо хтось скаже, що йому важко вивчити українську, Євген Сморігін дозволив наводити його приклад як показовий.