Лошок бежит за границу — зачем Евгений Сморигин надел самые высокие каблуки в своей жизни?

В эту пятницу «Дизель Шоу» презентует новый патриотический выпуск и новые истории. Одной из таких станет невероятное приключение горе-мужчины, решившего бежать за границу, замаскировавшись под женщину! Пройдёт ли он испытание каблуками, расскажет исполнитель главной роли Евгений Сморигин. Подробности здесь.

В женской одежде и парике — уже известно много историй о мужчинах призывного возраста, которые пытались дать дёру очень экстравагантным способом. «Дизели» не могли пройти мимо этой темы и создали новый номер «Евгения Михайлович Лошок бежит за границу»!

— А чого не Михайлівна? — спрашивает пограничник.

— Мені у фірмі сказали, що в загран взагалі не треба по батькові. То я про всяк випадок фломастером дописав! — вполне реально отвечает Лошок.

И это только начало! Чем дальше, тем больше наш «герой» будет оправдывать свою фамилию и удивлять зрителей сверхневероятными приключениями.

— Это очень жизненная история, поэтому она отзовется каждому зрителю, — рассказывает Евгений Сморигин, сыгравший главную роль.

Ведь бежал наш Лошок и в коробке, и пешком, и через реку, и посредством серьезных, даже «европейских» фирм. Ему очень нужно в Польшу, а зачем — узнаете, посмотрев номер.

Стилисты «Дизель Шоу» приложили усилия, чтобы создать колоритный образ для этого номера. Конечно, Евгению Сморигину не впервые приходится примерять платье — вспомним количество его бабушек. А вот стоять на высоких каблуках — это стало настоящим испытанием для актёра!

— Я теперь понимаю фразу, что красота требует жертв! Потому что это невероятно сложно, — признаётся Женя.

На репетиции я однажды надел эти туфли, чтобы почувствовать, насколько мне будет в них удобно. Каблуки действительно для меня очень высокие. Пожалуй, самые высокие, что когда-либо примерял. Раньше все мои женские туфли были низкие, ведь долго нужно было работать на сцене.

Укротил ли Евгений Сморигин каблуки, а его герой строгого пограничника, узнаете уже в эту пятницу, 28 октября. Начинаем трансляцию в 20:00 только на ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы». Просматривая премьеры и другие видео от «Дизель Студио», вы автоматически становитесь донаторами Благотворительной организации «Дизель Фонд» и поддерживаете Вооружённые силы Украины.

А также приглашаем 2 и 3 декабря на новые зимние концерты «Зігріємо гумором». Продолжаем мочить врагов шутками, поднимать свой боевой дух и приближать победу!

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