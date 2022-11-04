«Лісапетний батальйон» покажет путину всю ярость: боевая группа в премьере «Дизель Шоу» 4 ноября!

В боевую премьеру «Дизель Шоу» пригласили боевую группу «Лісапетний батальйон» с песней военных времён. Именно в премьере 4 ноября артистки подарят всем зрителям свой вдохновляющий хит, написанный во время полномасштабной войны. Где они черпают силы и вдохновение для создания таких шедевров, эксклюзивно поделилась за кулисами съёмок фронтвумен коллектива Наталья Фаллион.

Исполнительницы группы«Лісапетний батальйон» уже стали хорошими подругами команды «Дизель Шоу», ведь не впервые выходят на сцену вместе с актёрами. Артистки принимали участие в номере о президентской тысяче и стали теми бабушками, которые решили потратить её в спортивном зале. Теперь группа подготовила для всех зрителей «Дизель Шоу» личный подарок — новую песню-предостережение для путина, написанную во время полномасштабного вторжения.

— Мы не перестали работать творчески, ходили на репетиции. У нас очень семейная группа: когда мы собираемся вместе, пьём чай, рассказываем новые анекдоты. Если со стороны посмотреть, почти ничего не изменилось, но это не так. Пишем новые патриотические песни, работаем разнопланово, — делится Наталья Фалион.

Признаётся: сейчас работа невероятно спасает. С начала полномасштабного вторжения она стала волонтёром — занимается гуманитарной помощью военным своей общины.

— 60 человек из нашей общины сейчас воюют. Среди них и те, которых я учила на уроках пения. Из моего коллектива на войне — оператор и водитель. Мы готовим для них передачи: с первых дней делаем заготовки, печём печенье. Раз в неделю у нас курсируют волонтёрские бусы. Наш коллектив организовывает концерты в поддержку военных. Делаем всё, чтобы приблизить нашу победу, — делится певица.

Наталья говорит, что сейчас очень важно поддерживать своё моральное состояние. Здесь может помочь именно творчество и юмор — всё это, как ничто другое, имеет способность лечить душу.

— Наши души так обожжены и изранены. А вот этот глоток юмора возвращает надежду. Оттого, что мы не будем улыбаться, ничего не изменится, война продолжится. А нам надо как-то приспосабливаться, жить и бороться. Мы же люди эмоций, и надо, чтобы их было больше положительных, — утверждает Наталья. — Я обожаю «Дизель Шоу». Это моя любимая программа, смотрю её с первых выпусков. Тогда оказаться на одной сцене с актёрами было чем-то сказочным, и вот теперь мы вновь здесь.

«Лісапетний батальйон» представит песню «Зібралися бабоньки». Боевые куплеты расскажут о женской ярости и о том, что будет с тем (путлером), кто умудрился допечь отчаянным украинкам: и в бункере найдут, и горло перегрызут. Именно так нешуточно настроены певицы. Поэтому обязательно поддержите исполнительниц и смотрите премьеру «Дизель Шоу» в 20:00 на наших ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы».

Каждый ваш пересмотр становится вкладом в Благотворительную организацию «Дизель Фонд» в поддержку военных. Смотрите любимые видео и помогайте нашим защитникам из любой точки мира.

А также приходите на новые согревающие концерты «Дизель Шоу» 2 и 3 декабря в МЦКИ (Октябрьский дворец). Продолжим беспощадно мочить врагов юмором и подарим необходимый заряд положительных эмоций для победы. Билеты ищите на сайте нашего концертного оператора.

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