Жену, детей, попугая и морскую свинку — кого «Дизели» ждут из-за границы?

Один едва оторвался от дивана с пивом и теперь ищет малейший повод, чтобы скорее вернуться домой. Другой купил роскошный букет с количеством роз, равнозначным неделям разлуки. А третий нервничает из-за… маленького зоопарка в вагоне. Наши герои и их заботы очень разные, но их объединяет вокзал и одна миссия — они ждут своих жен из Польши. Такую жизненную историю покажет новый выпуск «Дизель Шоу» уже в эту пятницу. А мы тем временем расскажем, чье возвращение ждут наши «дизели». Подробности здесь.

Александр Бережок исполняет одну из главных ролей в новом номере, поэтому с него и начнём. Он не разделяет заботы своего героя, так как его реальная жена Алёна не уезжала за границу и здесь, в Украине, подарила ему долгожданную дочку.

— Наша семья оставалась и остаётся в Украине, но у меня есть друзья, жены которых уехали за границу и пока ещё не вернулись. Интересно, что некоторые из них устраивали встречу во Львове, а затем снова разъезжались по разным городам, — говорит актёр.

В номере он ждёт героиню Виктории Булитко. А вот сама Вика рассказывает о своих родных из Запорожья.

— Они приезжали на наши октябрьские концерты, пока у папы был отпуск — он у меня преподаватель. Я уговаривала их остаться в Киеве, потому что Запорожье постоянно обстреливают. Из-за этого невероятно переживаю. Но папа не может бросить работу: он очень ответственный человек, — объясняет Вика. — Я искренне верю, что совсем скоро все наши люди вернутся из-за границы и все семьи будут вместе.

Евгений Гашенко, который в номере ждал возвращения жены, дочери и мини-зоопарка из собаки, кота, морской свинки и попугая, и в реальной жизни надеется встретиться с родными.

— С женой и сыном мы были в Украине, а вот мои родственники уехали. Очень много уже переезжали: были в Румынии, через Польшу ехали во Францию, сейчас планируют перебраться в другую страну. Мы созваниваемся, но очень хочется уже увидеться вживую и по довоенной традиции вместе собраться на шашлыки, — делится Евгений.

По-настоящему разделяют заботы героев нового номера Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин. Так, Дмитрий ещё в самом начале полномасштабного вторжения вывез жену и дочь из адской Бучи. Теперь радуется, что может увидеть своих родных с помощью видеозвонков.

— Это очень сложный вопрос для нас. Когда мы общаемся в Viber, моя дочь Саша всегда показывает большой палец вверх и говорит, что всё класс, — сообщает Дмитрий.

Семья Евгения Сморигина даже создала общий чат, чтобы делиться друг с другом всеми новостями.

— Семья сейчас за границей. Поддерживаем связь благодаря интернету. Разговариваем каждый день. В соцсети у нас есть отдельная группа «Семья». В ней мы все обмениваемся последними новостями, — говорит актёр.

Как и Виктория Булитко, верим, что очень скоро все украинские семьи вновь будут вместе. А дождутся ли наши герои долгожданной встречи, обязательно смотрите уже в эту пятницу в 20:00 на ютуб-каналах «Дизель Студио», «Юмор ICTV» и «Дизель Украинские Сериалы».

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