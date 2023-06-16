Детективні історії та безстрашний Джейсон Стейтем: що дивитися на ICTV2 у День Батька

Затишна сімейна неділя за переглядом крутого кіно – це завжди чудова ідея для відпочинку. А цієї неділі, 18 червня, в Україні та багатьох інших країнах світу ще й відзначатимуть День батька. Тож це ідеальна можливість провести час разом з татусем за переглядом фільмів та серіалів на ICTV2, які точно припадуть до смаку будь-якому чоловіку.

Що ж дивитися на ICTV2 у День батька 2023 – читайте далі в матеріалі.

Відділ 44. Із самого ранку вашу увагу захоплять пригоди унікальної команди, яка для розкриття злочинів використовує лише свій розум. Спецагенти “Відділу 44” (Сергій Калантай, Ірина Авдєєнко, Лі Берлінська, Артем Позняк та ін.) — це справжня еліта карного розшуку, адже саме тут зібрані найкращі фахівці, які використовують лише новітні методи розслідувань та працюють в надсучасному офісі. Жодних емоцій — тільки ерудиція та сталевий характер.

Дивіться детективний серіал “Відділ 44” о 8:30 на ICTV2.

Виходьте без дзвінка. Після серіалу “Відділ 44” відразу розпочинається наступна детективна історія,

пронизана жагою справедливості. В центрі сюжету імпульсивний колишній гонщик Богдан (Роман Семисал), а нині таксист, який допомагає столичним поліцейським в розслідуванні кримінальних справ. З головним героєм трапилась ситуація, яка поділила його життя на “до” та після”. В автокатастрофі загинула дружина Богдана, а винуватця аварії так і не було покарано через його впливових батьків. Тоді головний герой вирішує відновлювати справедливість самотужки…

Детективний серіал “Виходьте без дзвінка” не пропустіть на ICTV2 об 11:20.

Безстрашний Джейсон Стейтем відразу у трьох фільмах поспіль. Кіновечір на ICTV2 обіцяє бути по-справжньому крутим та драйвовим, адже зі Стейтемом просто неможливо засумувати. Ви побачите відразу три фільми з брутальним красенем в головній ролі та, до того ж, в різних амплуа.

В бойовику “Захисник” наш герой зіграв колишнього агента елітних спецслужб, що рятує дівчинку з унікальними здібностями від Нью-Йоркської мафії. Роль професійного злочинця з власним моральним кодексом Стейтем втілив у фільмі “Паркер”. Разом зі своєю відважною напарницею, яку зіграла неперевершена Дженніфер Лопес, авантюрист бути мститися усім, хто його зрадив. І на завершення, в трилері “Без компромісів” актор в ролі норовливого лондонського поліцейського буде намагатися зупинити божевільного маніяка.

Дивіться в неділю, 18 червня, на ICTV2: “Захисник” о 18:00, “Паркер” о 19:20, “Без компромісів” о 22:00.

Фото: IMDb