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Головна / Джейсон Стейтем: все про англійського актора. Кіно на ICTV / 19.11.2021 11:08
19.11.2021 11:08
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Джейсон Стейтем: все про англійського актора. Кіно на ICTV

Джейсон Стейтем: все про англійського актора. Кіно на ICTV

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться кінопоказ фільмів із Джейсоном Стейтемом у головній ролі: «Захисник» (сб, 19:10), «Смертельні перегони» (сб, 21:00), «Без компромісів» (сб, 23:00), «Паркер» (нд, 20:40) та «Професіонал» (нд, 23:10). Читайте біографію та дізнавайтеся цікаві факти про актора в нашому матеріалі.

Джейсон Стейтем – англійський актор, який здобув найбільшу славу завдяки фільмам режисера Гая Річі. Він відомий переважно за бойовиками та фільмами про кримінал.

Фильмографія Джейсона Стейтема

Натисніть назву фільму, щоб прочитати про сюжет і подивитися трейлер

1998 – Карти, гроші, два стволи

2001 — Костолом

2002 — Перевізник

2003 — Пограбування по-італійськи

2004 — Співучасник

2004 — Стільниковий

2005 — Перевізник 2

2006 — Адреналін

2008 — Смертельні перегони

2008 — Перевізник 3

2009 — Адреналін 2: Высока напруга

2010 — Нестримні

2011 — Механік

2011 — Без компромісів

2011 — Професіонал

2012 — Нестримні-2

2013 — Паркер

2013 — Форсаж-6

2013 — Останній рубіж

2014 — Нестримні-3

2015 — Форсаж-7

2015 — Шпигунка

2016 — Механік-2: Воскресіння

2017 — Форсаж-8

2018 — Мег

2019 — Форсаж: Хоббс та Шоу

Біографія Джейсона Стейтема та цікаві факти про актора

Джейсон Стейтем народився 26 липня 1967 року і став другою дитиною у родині лаундж-музиканта та кравчині. Сім’я майбутньої зірки Голлівуду не була пов’язана зі світом кіно і юний Джейсон проживав своє щасливе дитинство далеко від слави і визнання у затишному містечку Грейт-Ярмут на східному узбережжі Англії.

У юності Стейтем цікавився вуличним театром та футболом, але його головною пристрастю були стрибки у воду. Щоб мати можливість займатися хобі, Джейсону доводилося працювати торгашем на вулицях свого міста. І саме ця непильна професія стала для нього квитком у щасливе безбідне майбутнє.

Джейсон Стейтем на змаганнях зі стрибків у воду

Цікавий факт:

Джейсон Стейтем досяг настільки серйозних успіхів у стрибках у воду, що протягом 12 років входив до складу Національної британської збірної!

Першим кроком на шляху до успішної кар’єри для Джейсона стала робота у якості моделі. Завдяки спорту його помітив рекламний агент, що запропонував йому знятися у рекламі джинс відомого американського бренду.

Через деякий час, працюючи моделлю, Стейтем познайомився із власником фірми, для якої знімався у рекламі. Незабаром ця людина познайомила його з Гаєм Річі. Режисер активно зацікавився кар’єрою вуличного торговця та попросив Джейсона зобразити невелику імпровізацію на цю тему і навіть спробувати щось продати йому самому. Нескладно здогадатися, що у Стейтема вийшло і таким чином він отримав свою першу роль у фільмі «Карти, гроші, два стволи».

Цікавий факт:

Говорять, що Гай Річі побачив Джейсона на вулиці, коли той продавав підроблену біжутерію і не парфум. Проте, найімовірніше, це просто гарненька легенда.

Джейсон Стейтем у фільмі «Карти, гроші, два стволи»: акторський дебют

Старт «нульових» для актора-початківця став справжнім проривом. За кілька років із середнячкової моделі, колишнього спортсмена та торгаша, Стейтем зробив багато успіхів не лише в британському, а й в американському кінематографі. У цей час він знявся ще в одному фільмі Гая Річі, а в 2002 році доля підкинула йому, ймовірно, роль всього його життя. Йдеться про фільм «Перевізник». Ця картина справді прославила актора на весь світ. І навіть через роки багато людей розпізнають його саме через цю роль.

Незабаром після цього настав найпродуктивніший період у кар’єрі Стейтема. За одинадцять років з 2002 до 2013 Джейсон знявся у 28 фільмах! Це в середньому майже по три картини на рік. Серед цих фільмів: франшизи “Адреналін”, “Нестримні” (четверта частина яких знаходиться у виробництві на даний момент), продовження “Перевізника”, старт франшизи “Механік” та десятки інших не менш цікавих фільмів, що подарували впізнаваний стиль актору.

Образ із фільму «Перевізник» став культовим для Стейтема

Цікавий факт:

Джейсон Стейтем не раз зізнавався, що не чекає на номінації на престижні кінопремії, оскільки розуміє, що проекти, в яких він задіяний, зазвичай не потрапляють у подібні шорт-листи. Також актор каже, що зовсім не годиться на драматичні ролі, адже ніколи не зможе бути мучеником на екрані.

У 2013 році Джейсон Стейтем став частиною акторської команди надпопулярної франшизи «Форсаж». З шостої частини історії він увійшов до основного акторського складу, зігравши там роль головного антагоніста і продовживши її у наступних фільмах. У 2015 році актор з’явився в комедійному бойовику «Шпигунка», де виконав роль суворого та потішного помічника головної героїні. Варто зазначити, що до ролі в цьому фільмі Стейтема не сприймали у амплуа відвертого комедіанта, тому ця роль допомогла йому розкрити і таку частину свого акторського потенціалу.

Цікавий факт:

Якось актор зізнався, що найбільше на знімальному майданчику ненавидить, коли його колеги перед роботою починають розігрівати голосові зв’язки.

Джейсон Стейтем у фильмі «Шпигунка»

З 2016 до 2019 року актор продовжував зйомки у франшизних проектах, які стартували в його кар’єрі раніше: «Механік-2: Воскресіння», «Форсаж-8», «Форсаж: Хоббс та Шоу». У 2019 році Стейтем знявся в черговому фільмі Гая Річі «Гнів людський». Актор неодноразово зізнавався, що улюблені роботи були створені саме в тандемі з режисером, який колись прославив його.

Наразі актор продовжує роботу в кіно, відпрацьовує контракти з брендами та займається сім’єю. З 2010 року Стейтем перебуває у стосунках з британською моделлю Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка молодша за нього на 20 років. У 2017 році у пари народився первісток Джек Оскар, а в серпні 2021 таблоїди повідомили, що актор і модель чекають на другу дитину.

 

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Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

 

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Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

 

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Теги: Анонс кіно, джейсон стетхем, Кінопоказ тижня
19.11.2021 11:08



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