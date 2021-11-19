Джейсон Стейтем: все про англійського актора. Кіно на ICTV

Цими вихідними на телеканалі ICTV відбудеться кінопоказ фільмів із Джейсоном Стейтемом у головній ролі: «Захисник» (сб, 19:10), «Смертельні перегони» (сб, 21:00), «Без компромісів» (сб, 23:00), «Паркер» (нд, 20:40) та «Професіонал» (нд, 23:10). Читайте біографію та дізнавайтеся цікаві факти про актора в нашому матеріалі.

Джейсон Стейтем – англійський актор, який здобув найбільшу славу завдяки фільмам режисера Гая Річі. Він відомий переважно за бойовиками та фільмами про кримінал.

Фильмографія Джейсона Стейтема

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1998 – Карти, гроші, два стволи

2001 — Костолом

2002 — Перевізник

2003 — Пограбування по-італійськи

2004 — Співучасник

2004 — Стільниковий

2005 — Перевізник 2

2006 — Адреналін

2008 — Смертельні перегони

2008 — Перевізник 3

2009 — Адреналін 2: Высока напруга

2010 — Нестримні

2011 — Механік

2011 — Без компромісів

2011 — Професіонал

2012 — Нестримні-2

2013 — Паркер

2013 — Форсаж-6

2013 — Останній рубіж

2014 — Нестримні-3

2015 — Форсаж-7

2015 — Шпигунка

2016 — Механік-2: Воскресіння

2017 — Форсаж-8

2018 — Мег

2019 — Форсаж: Хоббс та Шоу

Біографія Джейсона Стейтема та цікаві факти про актора

Джейсон Стейтем народився 26 липня 1967 року і став другою дитиною у родині лаундж-музиканта та кравчині. Сім’я майбутньої зірки Голлівуду не була пов’язана зі світом кіно і юний Джейсон проживав своє щасливе дитинство далеко від слави і визнання у затишному містечку Грейт-Ярмут на східному узбережжі Англії.

У юності Стейтем цікавився вуличним театром та футболом, але його головною пристрастю були стрибки у воду. Щоб мати можливість займатися хобі, Джейсону доводилося працювати торгашем на вулицях свого міста. І саме ця непильна професія стала для нього квитком у щасливе безбідне майбутнє.

Цікавий факт: Джейсон Стейтем досяг настільки серйозних успіхів у стрибках у воду, що протягом 12 років входив до складу Національної британської збірної!

Першим кроком на шляху до успішної кар’єри для Джейсона стала робота у якості моделі. Завдяки спорту його помітив рекламний агент, що запропонував йому знятися у рекламі джинс відомого американського бренду.

Через деякий час, працюючи моделлю, Стейтем познайомився із власником фірми, для якої знімався у рекламі. Незабаром ця людина познайомила його з Гаєм Річі. Режисер активно зацікавився кар’єрою вуличного торговця та попросив Джейсона зобразити невелику імпровізацію на цю тему і навіть спробувати щось продати йому самому. Нескладно здогадатися, що у Стейтема вийшло і таким чином він отримав свою першу роль у фільмі «Карти, гроші, два стволи».

Цікавий факт: Говорять, що Гай Річі побачив Джейсона на вулиці, коли той продавав підроблену біжутерію і не парфум. Проте, найімовірніше, це просто гарненька легенда.

Старт «нульових» для актора-початківця став справжнім проривом. За кілька років із середнячкової моделі, колишнього спортсмена та торгаша, Стейтем зробив багато успіхів не лише в британському, а й в американському кінематографі. У цей час він знявся ще в одному фільмі Гая Річі, а в 2002 році доля підкинула йому, ймовірно, роль всього його життя. Йдеться про фільм «Перевізник». Ця картина справді прославила актора на весь світ. І навіть через роки багато людей розпізнають його саме через цю роль.

Незабаром після цього настав найпродуктивніший період у кар’єрі Стейтема. За одинадцять років з 2002 до 2013 Джейсон знявся у 28 фільмах! Це в середньому майже по три картини на рік. Серед цих фільмів: франшизи “Адреналін”, “Нестримні” (четверта частина яких знаходиться у виробництві на даний момент), продовження “Перевізника”, старт франшизи “Механік” та десятки інших не менш цікавих фільмів, що подарували впізнаваний стиль актору.

Цікавий факт: Джейсон Стейтем не раз зізнавався, що не чекає на номінації на престижні кінопремії, оскільки розуміє, що проекти, в яких він задіяний, зазвичай не потрапляють у подібні шорт-листи. Також актор каже, що зовсім не годиться на драматичні ролі, адже ніколи не зможе бути мучеником на екрані.

У 2013 році Джейсон Стейтем став частиною акторської команди надпопулярної франшизи «Форсаж». З шостої частини історії він увійшов до основного акторського складу, зігравши там роль головного антагоніста і продовживши її у наступних фільмах. У 2015 році актор з’явився в комедійному бойовику «Шпигунка», де виконав роль суворого та потішного помічника головної героїні. Варто зазначити, що до ролі в цьому фільмі Стейтема не сприймали у амплуа відвертого комедіанта, тому ця роль допомогла йому розкрити і таку частину свого акторського потенціалу.

Цікавий факт: Якось актор зізнався, що найбільше на знімальному майданчику ненавидить, коли його колеги перед роботою починають розігрівати голосові зв’язки.

З 2016 до 2019 року актор продовжував зйомки у франшизних проектах, які стартували в його кар’єрі раніше: «Механік-2: Воскресіння», «Форсаж-8», «Форсаж: Хоббс та Шоу». У 2019 році Стейтем знявся в черговому фільмі Гая Річі «Гнів людський». Актор неодноразово зізнавався, що улюблені роботи були створені саме в тандемі з режисером, який колись прославив його.

Наразі актор продовжує роботу в кіно, відпрацьовує контракти з брендами та займається сім’єю. З 2010 року Стейтем перебуває у стосунках з британською моделлю Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка молодша за нього на 20 років. У 2017 році у пари народився первісток Джек Оскар, а в серпні 2021 таблоїди повідомили, що актор і модель чекають на другу дитину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

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