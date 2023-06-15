У неділю, 18 червня, в Україні відзначатимуть День батька. Щоб показати важливе значення українського тата і висловити йому подяку, телеканал ICTV2 у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, зняв зворушливий ролик.

Герої сюжету – молода сімʼя. Тато приходить додому й бачить, як син розмалював стіну кімнати. Розгніваний, чоловік свариться з дружиною, що та недогледіла бешкетство сина.







Нове чуттєве відео до Дня батька зворушило українців / 4 фотографії

Коли війна приходить в Україну, герой стає волонтером і допомагає країні вистояти. В одній із волонтерських поїздок він бачить на стіні зруйнованого окупантами будинку дитячий малюнок – і разом зі спогадами про власну оселю та сина приходять нові сенси. Батько розуміє, що справжні цінності – це прості речі: міцні обійми рідних, спільні вечори у сімейному колі і пустощі сина.

Історія привертає увагу до проблем батьківства і нагадує, що кожен може помилятися в житті, та водночас нам під силу все змінити. “Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все”, – звертаються до українських тат у відео. Головне памʼятати, що для дітей любов і підтримка тата – безцінна.

Ролик вже можна побачити в ефірі телеканалів ICTV2, СТБ, Нового каналу, на YouTube-каналі ICTV та соціальних мережах.

Над проєктом працювали:

Сценарій: Вадим Наустінов, Олександр Тарасенко

Креативна продюсерка: Ангеліна Степаненко

Продюсерка ICTV: Тетяна Каченюк

Режисер: Олександр Тарасенко

Оператор: Антон Гудков

Художник-постановник: Дмитро Бабич

Постановники: Олександр Хоменко, Віктор Кулішов

Декораторки: Ольга Бабич, Аліна Черемісіна

Грим: Віта Морозюк

Стиль: Вікторія Сташевська

Графер: Гутянскій Антон

Освітлювачі: Денис Рибицький, Євген Сидоренко

Фокус-пуллер: Андрій Проценко

Механік: Віктор Щасливий

Локейшн-менеджери: Олександр Клименко, Мирослава Биченко

Кастинг: Марʼяна Деркач, Дмитро Оніщенко

Лінійні продюсерки: Олена Кійко, Ольга Шпачук

Монтаж: Ангеліна Степаненко

Дизайн: Дмитро Маяцький

Колорист: Костянтин Ліщина

Саунд-дизайнер: Владислав Сіманов