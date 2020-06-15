День отца: как весело провести праздник с папой

В этом году День отца в Украине будут отмечать 21 июня и это прекрасная возможность поздравить своего самого дорогого человека и вместе провести время. Редакция ICTV.ua предлагает несколько идей, как весело провести праздник с папой.

Активный отдых

Если хотите провести этот день активно и динамично – можно пойти на прогулку в парк, лес, или на реку, организовать пикник или отдых на природе с палатками, покататься на роликах или просто поиграть в спортивные игры на свежем воздухе. Такой отдых не только принесет вам незабываемые положительные эмоции, но и зарядит энергией и укрепит здоровье.

Семейный день

Помните ли вы, когда последний раз все вместе просматривали семейные фотографии? Советуем достать семейный альбом и вспомнить наиболее приятные моменты жизни. Мы уверены, что в этот вечер вы вспомните много смешных и интересных историй из прошлого. Также, как вариант, можно вместе приготовить ужин, посмотреть фильм или поиграть в настольные игры или видеоигры.

День отца вместе с ICTV

Из-за ежедневных забот нам редко удается найти время для того, чтобы просто провести спокойный вечер за просмотром фильмов. А поскольку карантин продолжается и кинотеатры еще закрыты – можно устроить и дома неплохой киномарафон! К тому же, вам не придется долго выбирать что посмотреть, ведь в День отца телеканал ICTV покажет настоящее мужское крутое кино!

Так, в 20:30 на ICTV состоится премьера зрелищного комедийного боевика “Водитель для копа”, в котором главные роли исполнили Дэйв Батиста и Кумейл Нанджиани. За приключениями и командной работой этих абсолютно противоположных персонажей вам точно будет интересно наблюдать. А сразу после этого ждите криминальный триллер “Кровный отец” в главной роли с Мелом Гибсоном. В фильме изображена настоящая родительская любовь, которая прощает все. И какие бы ошибки в жизни не допускали родители или дети, семья – всегда на первом месте, а проблемы способны только сближать!

Не забудьте поздравить папу 21 июня и подарить ему незабываемый праздник!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.