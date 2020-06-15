Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / День отца: как весело провести праздник с папой / 15.06.2020 16:29
15.06.2020 16:29
Поделиться

День отца: как весело провести праздник с папой


В этом году День отца в Украине будут отмечать 21 июня и это прекрасная возможность поздравить своего самого дорогого человека и вместе провести время. Редакция ICTV.ua предлагает несколько идей, как весело провести праздник с папой.

Активный отдых

Если хотите провести этот день активно и динамично – можно пойти на прогулку в парк, лес, или на реку, организовать пикник или отдых на природе с палатками, покататься на роликах или просто поиграть в спортивные игры на свежем воздухе. Такой отдых не только принесет вам незабываемые положительные эмоции, но и зарядит энергией и укрепит здоровье.

Семейный день

Помните ли вы, когда последний раз все вместе просматривали семейные фотографии? Советуем достать семейный альбом и вспомнить наиболее приятные моменты жизни. Мы уверены, что в этот вечер вы вспомните много смешных и интересных историй из прошлого. Также, как вариант, можно вместе приготовить ужин, посмотреть фильм или поиграть в настольные игры или видеоигры.

День отца вместе с ICTV

Из-за ежедневных забот нам редко удается найти время для того, чтобы просто провести спокойный вечер за просмотром фильмов. А поскольку карантин продолжается и кинотеатры еще закрыты – можно устроить и дома неплохой киномарафон! К тому же, вам не придется долго выбирать что посмотреть, ведь в День отца телеканал ICTV покажет настоящее мужское крутое кино!

Так, в 20:30 на ICTV состоится премьера зрелищного комедийного боевика “Водитель для копа”, в котором главные роли исполнили Дэйв Батиста и Кумейл Нанджиани. За приключениями и командной работой этих абсолютно противоположных персонажей вам точно будет интересно наблюдать. А сразу после этого ждите криминальный триллер “Кровный отец” в главной роли с Мелом Гибсоном. В фильме изображена настоящая родительская любовь, которая прощает все. И какие бы ошибки в жизни не допускали родители или дети, семья – всегда на первом месте, а проблемы способны только сближать!

Не забудьте поздравить папу 21 июня и подарить ему незабываемый праздник!

Также по теме: Что подарить на День отца: 5 крутых идей День отца на ICTV - 21 июня Папа может все! - День отца на ICTV - 21 июня

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: День отца с ICTV, сімейні традиції
15.06.2020 16:29



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати