Что подарить на 8 марта: 10 лучших советов мужчинам

Приближается первый весенний праздник после затяжной зимы – 8 марта. И пока женщины находятся в состоянии ожидания комплиментов и подарков – мужчины задаются единственным вопросом: чем этот раз удивлять? Редакция сайта ICTV.ua решила прийти на помощь и предлагает 10 лучших идей для подарков к Международному женскому дню.

Сеанс красоты

Каждая женщина с приходом весны любит менять что-то в своей внешности. Поэтому праздник 8 марта – это прекрасная возможность подарить ей поход в салон красоты, сеанс у косметолога или SPA.

Зеркало с подсветкой для макияжа

Для женщины, которая много времени уделяет нанесению макияжа – такое зеркало станет не только приятным, но и полезным подарком, ведь она сможет сделать качественный и красивый макияж когда угодно. Теперь отсутствие нормального дневного освещения в пасмурную погоду не будет создавать проблем для такого деликатного дела.

Лайтбокс с фотографией

В любой девушки есть любимая фотография, поэтому она обязательно оценит, если вы подарите ей лайтбокс – световую панель с фото. Такой подарок может стать как креативным настенным светильником, так и стильным украшением интерьера квартиры.

Ідеальний день

Вам не обязательно дарить билет в Париж, а стоит лишь детально продумать день с самого утра и до поздней ночи. Например, пока любимая не проснулась – положите на кровать букет из цветов, а затем приготовьте любимый напиток и подайте в новой чашке. Возьмите на себя все домашние обязанности, чтобы девушка могла расслабиться и заниматься любимыми делами. Приготовьте вкусный ужин, после которого подарите какую-то приятную мелочь: любой элемент декоративной косметики или аксессуар. Праздничная атмосфера – в ваших руках!

Развлечения

Как вариант, можно подарить путевку в детство. Сходите вместе в аквапарк, покатайтесь на коньках или на роликах. Поверьте, развлечения на аттракционах 8 марта не только удивят вашу избранницу, но и принесут невероятное количество адреналина и положительных эмоций.

Органайзер для косметики

У женщины мало косметики не бывает, поэтому ей всегда понадобится стильный органайзер с множеством отделений, которые помогут собрать всю косметику в одном удобном и очень красивом месте.

Профессиональная фотосессия

Профессиональной фотосессии обрадуется даже та девушка, которая не любит фотографироваться. Такой подарок позволит ей почувствовать себя моделью, интересно и весело провести время, а также получить замечательные фотографии.

Гаджеты

Сегодня, гаджеты – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Конечно же, это не дешевое удовольствие, но если вы все-таки решились, то рекомендуем обратить внимание на электронную книгу, мобильный телефон или фитнес-браслет. И лучше задолго до праздника узнать предпочтения девушки.

Билет в теплую страну

Каждая женщина мечтает сбежать подальше от февральских морозов к солнцу и морю. 8 марта – это идеальная возможность воплотить мечту в реальность. Необходимо только успеть приобрести тур по выгодной цене и незабываемый подарок от Вас гарантировано!

Ювелирное украшение

Одним из лучших подарков на 8 марта традиционно считается ювелирное украшение, поскольку оно символизирует комплимент красоте и обаянию женщины. Обязательно подберите под нее стильную упаковку и подарите вместе с ароматным букетом весенних цветов.

Юлия Хомик

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