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Главная / Гороскоп подарков на 8 марта / 25.02.2020 17:15
25.02.2020 17:15
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Гороскоп подарков на 8 марта


Если при выборе подарка на 8 марта вам важно найти вещь, которая по-настоящему сможет удивить женщину – советуем обратить внимание на гороскоп подарков. Ведь каждый знак зодиака имеет свою специфику характера и, соответственно, пожелания при получении подарков. Итак, чем удивлять женщин, в зависимости от знаков зодиака? Редакция ICTV.ua подготовила интересные варианты.

Овен

Среди женщин этого знака зодиака достаточно много бизнес-леди, поэтому они счастливы получать подарки, где могут чувствовать свое первенство. Самые новые и самые современные гаджеты – вот что им нужно! Также для таких трудолюбивых женщин смело ищите подарки с намеком на релакс – массаж, SPA, различные средства для ухода за лицом и телом в домашних условиях.

Телец

Тельцы обожают качественные, комфортные и функциональные вещи, поэтому лучше сразу забудьте о различных сувенирах, картинах, фоторамках и тому подобное. Они обязательно обрадуются модной сумочке, комплекте белья, стильным вещам для декора квартиры, гаджетам.

Близнецы

Женщины-Близнецы не любят сидеть на одном месте, всегда рады путешествиям и неважно куда: в соседний город или вообще в другую страну. Поэтому туристическое снаряжение, новые кроссовки, путеводители, фотоаппарат, билеты в желанное путешествие точно поразят ее.

Рак

Самые чувственные среди знаков – Раки обожают все, что связано с семьей, комфортом и домашним уютом. Дарите им цветы, вазоны, подарочные сертификаты в магазины товаров для дома. Хорошая идея приобрести билеты в театр или кино для всей семьи, ведь атмосфера тепла и заботы для рака – самый ценный подарок.

Лев

Ярким Львам – только яркий подарок! Они обожают брендовую одежду и обувь, драгоценные украшения с гравировкой, коллекционные вещи. А еще среди представительниц этого знака много меломанов. Так, билет на концерт или пластинка ее любимой группы станет лучшим подарком.

Дева

Женщины этого знака в чем-то похожи с Тельцами, поэтому лучше выбрать в подарок вещь, которой практическая Дева будет пользоваться ежедневно. Сумка, кошелек, средства по уходу, косметика, маникюрные наборы, аксессуары. Также женщины-Девы ценят подарки ручной работы.

Весы

Весы – это знак зодиака, который обрадуется любым подаркам: цветам, сладостям, книге, открытке с комплиментами и приятными пожеланиями. Ведь для них внимание значительно ценнее, чем какая-то материальная вещь. Но если действительно хотите удивить представительниц этого знака – позаботьтесь о красивом оригинальном оформлении и продумайте слова, которыми собираетесь сопровождать подарок.

Стрелец

Больше всего женщины-Стрельцы не любят банальные подарки. Вам придется тщательно обдумать варианты, которые могли бы удивить и поразить ее. Советуем заранее поинтересоваться пожеланиями и увлечениями такой женщины. Она обязательно намекнет, ведь заинтересована только в приятных сюрпризах.

Скорпион

В отличие от Стрельцов, Скорпионы наоборот не спешат рассказывать, какой подарок ожидают. Здесь надежда только на ваш креатив. Однако есть несколько беспроигрышных вариантов. Поскольку представительницы этого знака всегда активны и непоседливые – смело покупайте абонемент в спортивный зал, бассейн, на концерт или экскурсию. Подарите ей впечатление и устройте праздник, где бы она не нашла времени для скуки.

Козерог

Козероги обожают вещи, которые подчеркивают их высокий статус: современная техника, брендовые вещи, дорогие духи. Также они постоянно развиваются и никогда не прекращают учиться, потому зависимого от того, какой сферой деятельности она увлекается или какие навыки хотела бы получить в будущем – подарите курсы или книги, учебные пособия.

Водолей

Этому знаку нравится все новое и экстравагантное. Последние модели гаджетов, сумка известного бренда, одежда из новой коллекции, вещи ручной работы и авторские украшения – это именно то, чем можно поразить женщину-Водолея.

Рыбы

Рыбы гармонично чувствуют себя в мире красоты. Эти женщины всегда красиво выглядят и прекрасно пахнут, поэтому гарантированно обрадуются как средствам декоративной косметики, так и уходу за лицом и телом, дорогим духам, а еще сертификатам в СПА или на массаж. Также хорошая идея подарить стильный органайзер, который поможет собрать всю ее косметику.

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Юлия Хомик

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Теги: 8 марта 2020, Гороскоп ICTV
25.02.2020 17:15



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