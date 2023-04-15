Ведуча ICTV Юлія Сеник поділилась рецептом сирної паски

В кожної господині є власний рецепт паски: від традиційних до найбільш вишуканих та різноманітних. Ведуча ICTV Юлія Сеник також поділилася рецептом смачної сирної паски, яка обовʼязково буде до смаку усім.

Інгредієнти:

кисломолочний сир

вершки 33%

горіхи

родзинки

ваніль

кориця

тертий шоколад

сухофрукти

мармелад

яйця

цукор

вершкове масло 150 г

“…Роблю «на око»— якісний кисломолочний сир, кремовий, солодкий, не надто кислий, вершки, зазвичай 33%. Сир має бути сухий, можна віджати, перетерти через сито, перебити блендером. Обов’язково горіхи та родзинки. Ваніль, кориця. Все це змішую ретельно, «утрамбовую» в спеціальну форму, де пасочка має відстоятися в холодильнику кілька годин, перевертаєш і гарно відстає( можна й скористатися наявними, наприклад, мисочками). Зверху прикрашаю тертим шоколадом, горіхами, сухофруктами, мармеладом…

Я вдосконалила: до того вище— збила яйця з цукром, ваніллю, вершками, грам 150 вершкового масла підігріла на вогні (трішки схололо — і влила в сирну масу)”.

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