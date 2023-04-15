Ведучі ICTV розказали, що обовʼязково має бути у великодньому кошику

Святити великодні кошики з кожним роком стає все більш популярною традицією і дуже часто у них можна побачити все, що завгодно. Що обовʼязково має бути у великодньому кошику, розповіли ведучі ICTV. Які продукти зірки несуть освячувати до церкви, а що в жодному разі не кладуть до свого пасхального кошика?
Юлія Зорій
Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2
Зазвичай, у нас дуже типовий набір: бабусина пасочка, крашанки, щось м’ясне, зелень, шматочок сиру і сіль.
Оксана Гутцайт
Ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини»
Я шаную традиції і складаю до кошика все, що має бути на Великдень: запашна паска, кольорові крашанки і свічка. Більше нічого особливого не видумую і не додаю. А ще в моєму кошику не буває алкоголю. Взагалі, ми у сімʼї не вживаємо спиртне і на таке особливе свято не несемо до церкви його освячувати.
Сергій Лиховида
Ведучий програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2
У кошику в мене все за класикою: паска, яйця, ковбаска, хрін, масло, свічка, сіль, гілочка зелені, ну і вишитий рушничок.
Юлія Сеник
Ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини»
У нашому великодньому кошику завжди є, звісно, паска, свічка, крашанки, домашня ковбаса, шинка, сир, різне печиво та випічка…
Олександра Кучеренко
Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2
У святковий кошик кладу найсмачнішу паску та найкрасивіші крашанки – головні символи Великодня. А ще – продукти, від яких відмовлялася під час останніх семи тижнів: щось з молочних та м’ясних виробів. Я завжди намагаюся притримуватися посту, щоправда, 2022 року він видався особливо суворим…
Вʼячеслав Цимбалюк
Ведучий програми «Факти. Спорт»
Окрім пасок, іншої здобної випічки і крашанок, обов’язково кладу кільце домашньої запашної ковбаски чи запечене м’ясо. Алкоголь (вино і таке інше) – не кладемо. Так само як і багато інших “зайвих” продуктів. Прикрашаємо гарною вишитою тематичною хустинкою.
Юлія Мотрук
Акторка “Дизель Шоу” на ICTV2
У моєму великодньому кошику обов’язково мають бути паски, яйця, сіль можу взяти і воду. Не люблю наповнювати ковбасами та м’ясом. Хоча на Закарпатті беруть усе – там настільки багаті усіма смаколиками кошики.
Джерело: Єдина