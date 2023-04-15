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Головна / Ведучі ICTV розказали, що обовʼязково має бути у великодньому кошику / 15.04.2023 10:01
15.04.2023 10:01
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Ведучі ICTV розказали, що обовʼязково має бути у великодньому кошику

Ведучі ICTV розказали, що обовʼязково має бути у великодньому кошику

Святити великодні кошики з кожним роком стає все більш популярною традицією і дуже часто у них можна побачити все, що завгодно. Що обовʼязково має бути у великодньому кошику, розповіли ведучі ICTV. Які продукти зірки несуть освячувати до церкви, а що в жодному разі не кладуть до свого пасхального кошика?

Юлія Зорій

Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2

Зазвичай, у нас дуже типовий набір: бабусина пасочка, крашанки, щось м’ясне, зелень, шматочок сиру і сіль. 

Оксана Гутцайт

Ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини»

Я шаную традиції і складаю до кошика все, що має бути на Великдень: запашна паска, кольорові крашанки і свічка. Більше нічого особливого не видумую і не додаю. А ще в моєму кошику не буває алкоголю. Взагалі, ми у сімʼї не вживаємо спиртне і на таке особливе свято не несемо до церкви його освячувати.  

Оксана Гутцайт

Сергій Лиховида

Ведучий програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2

У кошику в мене все за класикою: паска, яйця, ковбаска, хрін, масло, свічка, сіль, гілочка зелені, ну і вишитий рушничок.

Сергій Лиховида

Юлія Сеник 

Ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини»

У нашому великодньому кошику завжди є, звісно, паска, свічка, крашанки, домашня ковбаса, шинка, сир, різне печиво та випічка…

Олександра Кучеренко

Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV2

У святковий кошик кладу найсмачнішу паску та найкрасивіші крашанки – головні символи Великодня. А ще – продукти, від яких відмовлялася під час останніх семи тижнів: щось з молочних та м’ясних виробів. Я завжди намагаюся притримуватися посту, щоправда, 2022 року він видався особливо суворим…

Вʼячеслав Цимбалюк

Ведучий програми «Факти. Спорт»

Окрім пасок, іншої здобної випічки і крашанок, обов’язково кладу кільце домашньої запашної ковбаски чи запечене м’ясо. Алкоголь (вино і таке інше) – не кладемо. Так само як і багато інших “зайвих” продуктів. Прикрашаємо гарною вишитою тематичною хустинкою. 

Юлія Мотрук

Акторка “Дизель Шоу” на ICTV2

У моєму великодньому кошику обов’язково мають бути паски, яйця, сіль можу взяти і воду. Не люблю наповнювати ковбасами та м’ясом. Хоча на Закарпатті беруть усе – там настільки багаті усіма смаколиками кошики. 

 

Джерело: Єдина

Теги: ведучі ICTV, великдень, Пасха
15.04.2023 10:01

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