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Главная / Ведуча ICTV Юлія Сеник поділилась рецептом сирної паски / 15.04.2023 18:00
15.04.2023 18:00
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Ведуча ICTV Юлія Сеник поділилась рецептом сирної паски

Ведуча ICTV Юлія Сеник поділилась рецептом сирної паски

В кожної господині є власний рецепт паски: від традиційних до найбільш вишуканих та різноманітних. Ведуча ICTV Юлія Сеник також поділилася рецептом смачної сирної паски, яка обовʼязково буде до смаку усім.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир
  • вершки 33%
  • горіхи
  • родзинки
  • ваніль
  • кориця
  • тертий шоколад
  • сухофрукти
  • мармелад
  • яйця
  • цукор
  • вершкове масло 150 г

«…Роблю «на око»— якісний кисломолочний сир, кремовий, солодкий, не надто кислий, вершки, зазвичай 33%. Сир має бути сухий, можна віджати, перетерти через сито, перебити блендером. Обов’язково горіхи та родзинки. Ваніль, кориця. Все це змішую ретельно, «утрамбовую» в спеціальну форму, де пасочка має відстоятися в холодильнику кілька годин, перевертаєш і гарно відстає( можна й скористатися наявними, наприклад, мисочками). Зверху прикрашаю тертим шоколадом, горіхами, сухофруктами, мармеладом…

Я вдосконалила: до того вище— збила яйця з цукром, ваніллю, вершками, грам 150 вершкового масла підігріла на вогні (трішки схололо — і влила в сирну масу)».

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Теги: великдень, Юлія Сеник
15.04.2023 18:00

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