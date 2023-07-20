У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана!

Учора, 19 липня, у кінотеатрі Планета Кіно, River Mall відбувся прем’єрний показ найочікуванішого фільму року “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана! Захід відвідали ведучі ICTV Юлія Сеник та Андрій Ковальський. Також серед гостей були українські селебрітіз і відомі блогери: Антоніна Хижняк, Олексій Завгородній, Олексій Комаровський та інші.
За особливу атмосферу вечора відповідав Jack Daniel’s.
Медіапартнери заходу: ICTV2, Авторадіо
ПРО ФІЛЬМ
Масштабна історія про винайдення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером від одного з найвидатніших режисерів сучасності – Крістофера Нолана!
Дивіться ексклюзивно у кінотеатрах з 20 липня!Також по темі: Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»!