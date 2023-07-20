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Главная / У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана! / 20.07.2023 15:32
20.07.2023 15:32
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У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана!

У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана!

Учора, 19 липня, у кінотеатрі Планета Кіно, River Mall відбувся прем’єрний показ найочікуванішого фільму року “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана! Захід відвідали ведучі ICTV Юлія Сеник та Андрій Ковальський. Також серед гостей були українські селебрітіз: Антоніна Хижняк, Олексій Завгородній, Олексій Комаровський.

За особливу атмосферу вечора відповідав Jack Daniel’s.

Медіапартнери заходу: ICTV2, Авторадіо

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У Києві відбувся прем’єрний показ стрічки “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана! / 8 фотографий

ПРО ФІЛЬМ

Масштабна історія про винайдення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером від одного з найвидатніших режисерів сучасності – Крістофера Нолана!

Дивіться ексклюзивно у кінотеатрах з 20 липня!

Также по теме: Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»!
Теги: Андрій Ковальський, ведучі ICTV, Юлія Сеник
20.07.2023 15:32

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