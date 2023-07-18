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Головна / Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»! / 18.07.2023 18:26
18.07.2023 18:26
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Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»!

Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»!

Телеканал ICTV2 став медіапартнером показу в Україні фільму «Оппенгеймер».

Масштабна історія про винайдення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером від одного з найвидатніших режисерів сучасності – Крістофера Нолана!

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ФРАГМЕНТ ПРО ФІЛЬМ

«Сценарій «Оппенгеймера» потребував величезного акторського складу, аби зіграти десятки персонажів, які змінили світ у 20-му столітті.  Кілліан Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера, був центральною фігурою фільму. Проте я розумів, що Кілліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен з героїв повинен був мати свою особливість і викликати довіру у глядачів, коли ті споглядатимуть їх з великих екранів. Тож для цієї місії нам вдалося зібрати феноменальний каст», — ділиться Крістофер Нолан.

  • Студія: Universal
  • Старт в Україні: 20.07.2023
  • Жанр: Історія, за мотивами реальних подій
  • Режисер: Крістофер Нолан («Початок», «Дюнкерк», «Тенет», «Інтерстеллар»).
  • У ролях: Кілліан Мерфі ( телесеріал «Гострі картузи», «Початок»), Емілі Блант ( дилогія «Тихе місце»), Роберт Дауні-мол. («Залізна Людина»), Флоренс П’ю («Маленькі жінки», «Чорна вдова»), Метт Деймон («Аутсайдери», «Одинадцять друзів Оушена»).
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Universal Pictures презентує ексклюзивний фрагмент про фільм «Оппенгеймер»! / 8 фотографій

Дивіться у кінотеатрах з 20 липня!

Медіапартнер фільму телеканал ICTV2. 

18.07.2023 18:26

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