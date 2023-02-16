​​Олена Фроляк поговорила з оскароносним режисером про допомогу Україні

Французький режисер, володар премії «Оскар» за фільм «Артист», Мішель Хазанавічус збирає допомогу для України. Про це кіномитець розповів у інтервʼю ведучій і шеф-редакторці програми Факти ICTV Олені Фроляк.

Режисер приїхав в Україну в рамках проєкту UNITED 24, створеної президентом України. Як амбасадор фандрейзингової платформи Мішель долучився до підтримки Україні у світі, і навіть вже провів благодійний аукціон. Режисер організував аукціон за участю легенд кіно, щоб виручені кошти передати українцям. Наприклад, актор Том Генкс передав друкарську машинку з власної колекції, а Наталі Портман – плакати з автографами.

«У перші тижні війни я організував аукціон, запросив багатьох людей з кіноіндустрії з Америки, Франції, Іспанії, Італії: Тома Хенкса, Катрін Денев, Паоло Соррентіно, Гільєрмо дель Торо, – розповів режисер. – Попросив щось передати на цей аукціон: особисті речі, реквізити з фільмів. І саме в цей час створювали платформу UNITED 24. Тоді я зрозумів, що це найкращий варіант для передачі коштів на допомогу Україні. Передаючи їх туди, ми були впевнені, що гроші підуть туди, де вони найнеобхідніші».

До всього режисер розповів про рішення приїхати в Україну, враження від візиту до Ірпеня та Бучі, зміни у світі кіно та ставлення до російської культури. Повне інтервʼю можна переглянути за посиланням на сайті «Факти. ICTV»: https://www.youtube.com/watch?v=rMfZJGkqGVI&t=1s