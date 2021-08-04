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Главная / Что изменило Украину? Сайт «Факты ICTV» запустил голосование ко Дню независимости / 04.08.2021 18:06
04.08.2021 18:06
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Что изменило Украину? Сайт «Факты ICTV» запустил голосование ко Дню независимости

Что изменило Украину? Сайт «Факты ICTV» запустил голосование ко Дню независимости

Сайт «Факты ICTV» запустил голосование, приуроченное к 30-й годовщине независимости Украины. Каждый желающий может выбрать из 100 предложенных 5 событий, которые по его мнению, стали самыми выдающимися в истории нашей страны.

Голосование продлится до 20 августа, после чего редакция сайта подведет итоги и назовет 10 самых знаковых событий.

К составлению списка из 100 важнейших событий присоединились историки и известные медиаличности. Среди них — заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, эксминистр образования и науки Украины Лилия Гриневич, CEO Starlight Media Александр Богуцкий, доктор исторических наук Ярослав Грицак, солист группы Антитела Тарас Тополя и другие.

Почитать о 100 важнейших событиях в истории Украины и отдать свой голос можно по ссылке: https://fakty.com.ua/ua/vote/znakovi-podiyi-v-istoriyi-ukrayiny/.

Также по теме: Сайт «Факты ICTV» возглавят новые шеф-редактор и главный редактор

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Теги: День Незалежності, факти ICTV
04.08.2021 18:06



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