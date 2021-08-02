Сайт «Факти ICTV» очолять нові шеф-редактор та головна редакторка

У команді сайту «Факти ICTV» нещодавно відбулися кадрові зміни. Головною редакторкою стала Лілія Стрілець, а новим шеф-редактором – Данило Романчук, який до цього очолював інтернет-видання «Букви».

«Сайт «Факти» на ринку онлайн-медіа володіє сильною репутацією як бренду, для якого важлива об’єктивність та неупередженість. У наш час чимало видань в перегонах за трафіком не перевіряють джерела інформації, ми ж прагнемо говорити мовою фактів.

На новій посаді моїм завданням буде розширити комерційну аудиторію, запропонувати стратегічні рішення, які в рази збільшать прибутковість сайту (прим. сайт «Факти ICTV» є прибутковим останні три роки)

– поділилася Лілія Стрілець.

У 2000 році Лілія розпочала працювати у програмі «Факти» на ICTV. Згодом перейшла на посаду редактора стрічки новин на сайті «Факти ICTV». У 2017-му – стала випусковим редактором. Навесні 2021-го Стрілець очолила видання як шеф-редактор.

Данило Романчук головним чином відповідатиме за наповнення стрічки новин, а також безпосередньо працюватиме з авторами.

Безумовно, я радий приєднатися до сайту «Факти ICTV», адже вже сама його назва мене надихає на побудову інформаційної політики, що базується на високих стандартах якості

– говорить Данило Романчук.

– Серед моїх цілей – збільшення аудиторії сайту та зростання її лояльності. Йдеться про побудову спільноти читачів, які тримають сайт у закладках і протягом дня повертаються до нього за оперативною і достовірною інформацією. Мусимо розуміти, що зараз дуже велика конкуренція серед новинних сайтів. Читач губиться в потоках інформації і часто перестає розуміти, що відбувається в Україні та світі. Моє завдання, як шеф-редактора, – дати читачеві розуміння та контекст процесів, що відбуваються.

Свою редакторську кар’єру Романчук розпочав у виданні «Лівий берег». Потім працював заступником головного редактора в інформаційному агентстві УНН. В якості головного редактора 6 років провів у виданні «Букви».

Лілія як ніхто розуміє бренд «Факти», адже працює з нами вже багато років. А досвід та фактчекінг Данила дадуть поштовх для розвитку нових ідей. Впевнена – таке партнерство посилить сайт «Факти ICTV» та дозволить нам закріпити лідерські позиції серед вітчизняних телевізійно-новинних онлайн-медіа

– коментує кадрові зміни директорка департаменту інтернет-проектів Ольга Тищук.

Вітаємо Лілію Стрілець та Данила Романчука з новими посадами. Бажаємо їхній колаборації успішних матеріалів та шалених охоплень!

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