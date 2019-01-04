Любовний гороскоп на 2019 рік від ICTV

Хочете дізнатися всю правду про Ваші любовні справи, таємні пориви душі та привідкрити завісу на 2019 рік? Спеціально для Вас редакція сайту ICTV.UA підготувала любовний гороскоп! Загляньте в майбутнє та дізнайтесь, що там чатує!

Овен (21 березня – 20 квітня) (Олена Фроляк)

Для Овнів 2019 – рік відпочинку, розваг, романтичних побачень і творчих занять. Якщо в 2018 році і були незначні проблеми в справах сімейних, хвилюватися не варто, запевняє Жовта Земляна Свинка, все буде добре! Необхідно радіти навіть незначним досягненням і ні в чому себе не звинувачувати! Адже краще все тільки попереду!

Телець (21 квітня – 20 травня) (Петро Дем’янчук)

Проявивши терпіння і ініціативність, Тельців чекає успіх у відносинах! Бажано не поспішати з висновками, адже думка, яка приходить в голову першою, не завжди виявляється вірною, про що не слід забувати. Земляна свинка радить Тельцям також бути більш уважним до дрібниць, адже саме в них закладене щасливе сімейне життя без турбот!

Близнюки (21 травня – 21 червня) (Олександр Бережок)

Любовні стосунки можуть мати взаємозв’язок з роботою і професійним розвитком. Виникнення службового роману є дуже ймовірним. Бонусом до цього стане оновлення сексуального життя і безліч незабутніх миттєвостей, проведених в ліжку. Також Близнюки повинні довіряти своїм партнерам або хоча б приховувати свої сумніви і не провокувати другу половинку.

Рак (22 червня – 22 липня) (Єгор Крутоголов)

У рік Земляної Свинки Ракам пощастить в здійсненні заповітних задумів. Відносини з коханою людиною можуть складатися досить непросто, тому варто всіма силами уникати конфліктних ситуацій. Сімейні проблеми можуть виявитися вельми серйозними, якщо вчасно не вжити заходів для їх вирішення!

Лев (23 липня – 23 серпня) (Костянтин Стогній)

Любовний гороскоп віщує насичений рік Левам, заповнений різноманітними подіями. Прекрасний період настає для тих, хто готовий йти на діалог і запросто пожертвує своїми бажаннями заради коханої людини. У 2019 з’явитися непоганий шанс опинитися в потрібному місці в потрібний час. Завдяки цьому вдасться втілити в життя все задумане!

Діва (24 серпня – 23 вересня) (Інна Шевченко)

Дівам слід проявити мудрість і витримку в 2019 році, адже саме від цих якостей залежить їх особисті стосунки. Також важливо навчитися знаходити компроміс, проявляти в стосунках дипломатичність і такт. Варто уважно придивитися до свого найближчого оточення, їх відкритість і дружелюбність можуть бути несправжніми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) (В’ячеслав Цимбалюк)

Все, за що б не взялися Терези в 2019 році буде вдаватись і радувати близьких. На такій чудовій хвилі потрібно постаратися побути якомога довше, адже це запорука гарного настрою і щасливих відносин. Будь-які тимчасові негаразди і сварки настільки швидкоплинні, що не варто на них звертати увагу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) (Андрій Ковальський)

Рік Жовтої Свинки загрожує здійсненням заповітних бажань, в першу чергу що стосуються особистого життя. Не визнаючи легких швидкоплинних відносин, Скорпіон в 2019 році буде відчайдушно шукати свою споріднену душу. Він вважає за краще боротися за своє щастя, і в цьому йому допоможуть сила волі, впевненість у собі та націленість на результат!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) (Анастасія Мазур)

У рік Свині Стрільцям рекомендується всіляко підкреслювати свої переваги, свою елітарність та досягнення, надати нового відтінку відносинам з другою половинкою, продумувати плани на спільне майбутнє. У 2019 на представників цього знака чекає освідчення в коханні! Серйозні розмови потрібно звести до мінімуму, присвятивши цей час відпочинку і наведення порядку в думках та в справах!

Козеріг (22 грудня – 20 січня) (Вікторія Сеник)

Козерогам в 2019 році Свинка рекомендує більше насолоджуватися життям та відпочивати, частіше брати відпустку, відгороджуватися від світу, адже саме це необхідно представникам цього знаку для душевної рівноваги і гармонії в особистих стосунках. Виконуючи поставлені перед собою завдання, необхідно діяти швидко, інакше існує ризик втратити дорогоцінний час!

Водолій (21 січня – 20 лютого) (Олександр Ільїних)

Водоліям не варто бути такими скромними і ховати свої здібності і таланти від другої половинки, відносини заграють новими фарбами! 2019 рік – відмінний час для спільних подорожей, відвідувань культурно-мистецьких заходів, а також візитів до родичів. Інтенсивне спілкування може виявитися трампліном для переміщення спільних інтересів на новий рівень!

Риби (21 лютого – 20 березня) (Оксана Гутцайт)

Жовта Свиня рекомендує не йти манівцями там, де можна рухатися прямо. Успішна стратегія 2019 року проста: ніякої хитрості, обману і спроб щось приховати. В любовній сфері Рибам потрібно бути щирими і чесними, адже саме це і є запорука щасливих відносин.

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