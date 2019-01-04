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Головна / Любовний гороскоп на 2019 рік від ICTV / 04.01.2019 09:00

Любовний гороскоп на 2019 рік від ICTV

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Хочете дізнатися всю правду про Ваші любовні справи, таємні пориви душі та привідкрити завісу на 2019 рік? Спеціально для Вас редакція сайту ICTV.UA підготувала любовний гороскоп! Загляньте в майбутнє та дізнайтесь, що там чатує!

Овен (21 березня – 20 квітня) (Олена Фроляк)

Для Овнів 2019 – рік відпочинку, розваг, романтичних побачень і творчих занять. Якщо в 2018 році і були незначні проблеми в справах сімейних, хвилюватися не варто, запевняє Жовта Земляна Свинка, все буде добре! Необхідно радіти навіть  незначним досягненням і ні в чому себе не звинувачувати! Адже краще все тільки попереду!

Телець (21 квітня – 20 травня) (Петро Дем’янчук)

Проявивши терпіння і ініціативність, Тельців чекає успіх у відносинах! Бажано не поспішати з висновками, адже думка, яка приходить в голову першою, не завжди виявляється вірною, про що не слід забувати. Земляна свинка радить Тельцям також бути більш уважним до дрібниць, адже саме в них закладене щасливе сімейне життя без турбот!

Близнюки (21 травня – 21 червня) (Олександр Бережок)

Любовні стосунки можуть мати взаємозв’язок з роботою і професійним розвитком. Виникнення службового роману є дуже ймовірним. Бонусом до цього стане оновлення сексуального життя і безліч незабутніх миттєвостей, проведених в ліжку. Також Близнюки повинні довіряти своїм партнерам або хоча б приховувати свої сумніви і не провокувати другу половинку.

Рак (22 червня – 22 липня) (Єгор Крутоголов)

У рік Земляної Свинки Ракам пощастить в здійсненні заповітних задумів. Відносини з коханою людиною можуть складатися досить непросто, тому варто всіма силами уникати конфліктних ситуацій. Сімейні проблеми можуть виявитися вельми серйозними, якщо вчасно не вжити заходів для їх вирішення!

Лев (23 липня – 23 серпня) (Костянтин Стогній)

Любовний гороскоп віщує насичений рік Левам, заповнений різноманітними подіями. Прекрасний період настає для тих, хто готовий йти на діалог і запросто пожертвує своїми бажаннями заради коханої людини. У 2019 з’явитися непоганий шанс опинитися в потрібному місці в потрібний час. Завдяки цьому вдасться втілити в життя все задумане!

Діва (24 серпня – 23 вересня) (Інна Шевченко)

Дівам слід проявити мудрість і витримку в 2019 році, адже саме від цих якостей залежить їх особисті стосунки. Також важливо навчитися знаходити компроміс, проявляти в стосунках дипломатичність і такт. Варто уважно придивитися до свого найближчого оточення, їх відкритість і дружелюбність можуть бути несправжніми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) (В’ячеслав Цимбалюк)

Все, за що б не взялися Терези в 2019 році буде вдаватись і радувати близьких. На такій чудовій хвилі потрібно постаратися побути якомога довше, адже це запорука гарного настрою і щасливих відносин. Будь-які тимчасові негаразди і сварки настільки швидкоплинні, що не варто на них звертати увагу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) (Андрій Ковальський)

Рік Жовтої Свинки загрожує здійсненням заповітних бажань, в першу чергу що стосуються особистого життя. Не визнаючи легких швидкоплинних відносин, Скорпіон в 2019 році буде відчайдушно шукати свою споріднену душу. Він вважає за краще боротися за своє щастя, і в цьому йому допоможуть сила волі, впевненість у собі та націленість на результат!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) (Анастасія Мазур)

У рік Свині Стрільцям рекомендується всіляко підкреслювати свої переваги, свою елітарність та досягнення, надати нового відтінку відносинам з другою половинкою, продумувати плани на спільне майбутнє. У 2019 на представників цього знака чекає освідчення в коханні! Серйозні розмови потрібно звести до мінімуму, присвятивши цей час відпочинку і наведення порядку в думках та в справах!

Козеріг (22 грудня – 20 січня) (Вікторія Сеник)

Козерогам в 2019 році Свинка рекомендує більше насолоджуватися життям та відпочивати, частіше брати відпустку, відгороджуватися від світу, адже саме це необхідно представникам цього знаку для душевної рівноваги і гармонії в особистих стосунках. Виконуючи поставлені перед собою завдання, необхідно діяти швидко, інакше існує ризик втратити дорогоцінний час!

Водолій (21 січня – 20 лютого) (Олександр Ільїних)

Водоліям не варто бути такими скромними і ховати свої здібності і таланти від другої половинки, відносини заграють новими фарбами! 2019 рік – відмінний час для спільних подорожей, відвідувань культурно-мистецьких заходів, а також візитів до родичів. Інтенсивне спілкування може виявитися трампліном для переміщення спільних інтересів на новий рівень!

Риби (21 лютого – 20 березня) (Оксана Гутцайт)

Жовта Свиня рекомендує не йти манівцями там, де можна рухатися прямо. Успішна стратегія 2019 року проста: ніякої хитрості, обману і спроб щось приховати. В любовній сфері Рибам потрібно бути щирими і чесними, адже саме це і є запорука щасливих відносин.

 

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Теги: Гороскоп ICTV, Любовний гороскоп, Новий рік
04.01.2019 09:00
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