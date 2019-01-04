Любовный гороскоп на 2019 от ICTV

Хотите узнать всю правду о Ваших любовных делах, тайных порывах души и приоткрыть завесу на 2019? Специально для Вас редакция сайта ICTV.UA подготовила любовный гороскоп! Загляните в будущее и узнайте, что там подстерегает!

Овен (Елена Фроляк)

Для Овнов 2019 – год отдыха, развлечений, романтических свиданий и творческих занятий. Если в 2018 году и были незначительные проблемы в делах семейных, волноваться не стоит, уверяет Желтая Земляная Свинка, все будет хорошо! Необходимо радоваться даже самым незначительным достижениям и ни в чем себя не винить! Ведь лучшее все только впереди!

Телец (Петр Демьянчук)

Проявив терпение и инициативность, Тельцов ждет успех в отношениях! Желательно не спешить с выводами, мысль, которая приходит в голову первой, не всегда оказывается верной, о чем не следует забывать. Земляная свинка советует Тельцам также быть более внимательным к мелочам, ведь от них иногда зависит многое в семейных отношениях!

Близнецы (Александр Бережок)

Любовные отношения могут иметь взаимосвязь с работой и профессиональным развитием. Возникновение служебного романа очень вероятно. Бонусом к этому станет обновление сексуальной жизни и множество незабываемых мгновений, проведенных в постели. Также Близнецы должны доверять своим партнерам или хотя бы скрывать свои сомнения и не провоцировать вторую половинку.

Рак (Егор Крутоголов)

В год Земляной Свинки Ракам повезет в осуществлении сокровенных замыслов. Отношения с любимым человеком могут складываться достаточно непросто, поэтому стоит всеми силами избегать конфликтных ситуаций. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не принять меры для их решения!

Лев (Константин Стогний)

Любовный гороскоп предвещает насыщенный год Львам, заполненный разнообразными событиями. Прекрасный период наступает для тех, кто готов идти на диалог и запросто пожертвует своими желаниями ради любимого человека. В 2019 году появиться неплохой шанс оказаться в нужном месте в нужное время. Благодаря этому удастся воплотить в жизнь все задуманное!

Дева (Инна Шевченко)

Девам следует проявить мудрость и выдержку в 2019 году, ведь именно от этих качеств зависит их личные отношения. Также важно научиться находить компромисс, проявлять в отношениях дипломатичность и такт. Стоит внимательно присмотреться к своему ближайшему окружению, их открытость и дружелюбие могут быть не настоящими.

Весы (Вячеслав Цимбалюк)

Все, за что бы не взялись Весы в 2019 году будет получаться и радовать близких. На такой замечательной волне нужно постараться побыть как можно дольше, ведь это залог хорошего настроения и счастливых отношений. Любые временные неурядицы и ссоры настолько быстротечны, что не стоит на них обращать внимание.

Скорпион (Андрей Ковальский)

Год Желтой Свинки чреват исполнением заветных желаний, в первую очередь касающихся личной жизни. Не признавая легких мимолетных отношений, Скорпион в 2019 году будет отчаянно искать свою родственную душу. Он предпочитает бороться за свое счастье, в этом ему помогут острый ум, эрудированность, независимость и честолюбие.

Стрелец (Анастасия Мазур)

В год Свиньи Стрельцам рекомендуется всячески подчеркивать свои достоинства, свою элитарность и достижения, придавать новый смысл отношениям со второй половинкой, продумывать планы на совместное будущее. В 2019 году на представителей этого знака ждет признание в любви! Серьезные разговоры нужно свести к минимуму, посвятив это время отдыху и наведению порядка в мыслях и в делах!

Козерог (Виктория Сеник)

Козерогам в 2019 году Свинка рекомендует больше блаженствовать, наслаждаться и отдыхать, почаще брать отпуск, отгораживаться от мира, ведь именно это необходимо им для душевного равновесия и гармонии в личных отношениях. Выполняя поставленные перед собой задачи, необходимо действовать быстро, иначе существует риск упустить драгоценное время!

Водолей (Александр Ильиных)

Водолеям не стоит быть столь скромными и прятать свои способности и таланты от второй половинки, отношения заиграют новыми красками! 2019 год – отличное время для совместных путешествий, посещений культурных мероприятий, а также визитов к родственникам. Интенсивное общение может оказаться трамплином для перемещения совместных интересов в новую область!

Рыбы (Оксана Гутцайт)

Желтая Свинья рекомендует не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Успешная стратегия 2019 года проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. В любовной сфере Рыбам нужно быть искренними и честными, ведь именно это и есть залог счастливых отношений.

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