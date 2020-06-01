Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / ЧИ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК НА КАРАНТИНІ: ДИРЕКТОР «ШЕРИФА» ДАВ ІНТЕРВ’Ю ОКСАНІ ГУТЦАЙТ / 01.06.2020 12:47
01.06.2020 12:47
Поділитися

ЧИ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК НА КАРАНТИНІ: ДИРЕКТОР «ШЕРИФА» ДАВ ІНТЕРВ’Ю ОКСАНІ ГУТЦАЙТ


Сьогодні, 1 червня вийшов новий випуск онлайн-проекту «Ділова розмова з Оксаною Гутцайт». Ведуча ICTV записала інтерв’ю з генеральним директором охоронної компанії «Шериф» Дмитром Стрижовим. Топовий підприємець розповів як функціонує охоронний бізнес в умовах непередбачуваної кризи та нових випробувань, чи зріс відсоток квартирних крадіжок, а також поділився порадами, як підтримувати спортивну форму в домашніх умовах.

Я спеціально проаналізував статистику зареєстрованих злочинів по Києву (за квітень): 128 розбоїв, 628 грабежів, 18914 всіляких крадіжок. Проникнень в квартири і будинки зареєстровано 1485 випадків. Можу відзначити, що на 10% зросли розбої та грабежі

– говорить Стрижов.

Бізнесмен розклав по полицях фактори, які призводять до зростання злочинних випадків у нашому суспільстві.

«Фактор №1 – соціально-економічний. Чим бідніше суспільство, тим більше розбоїв і грабежів. Але це може нівелювати сильна правоохоронна система.

Фактор №2 – можна здати крадене.

Фактор №3 – ми не думаємо про профілактику своєї безпеки і, відповідно, не думаємо про профілактику всього іншого – бізнесу, свого здоров’я та інших важливих аспектів нашого життя.

Фактор №4 (нав’язаний голлівудськими фільмами) – більшість вважають, що хтось за нас вирішить потім проблеми»,- розповідає підприємець.

Директор «Шерифа» дав просту і дієву рекомендацію для профілактики таких ситуацій: приберіть з видних місць цінні речі та не привертайте зайвої увагу до себе і свого майна. Інтерв’ю можна переглянути на офіційних сторінках соціальних мереж ICTV.

https://www.youtube.com/watch?v=U5DiUjMcroQ&feature=youtu.be

Також по темі: Ділова розмова з Оксаною Гутцайт

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ділова розмова, Дмитро Стрижов, Оксана Гутцайт
01.06.2020 12:47



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати