ЧИ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК НА КАРАНТИНІ: ДИРЕКТОР «ШЕРИФА» ДАВ ІНТЕРВ’Ю ОКСАНІ ГУТЦАЙТ

Сьогодні, 1 червня вийшов новий випуск онлайн-проекту «Ділова розмова з Оксаною Гутцайт». Ведуча ICTV записала інтерв’ю з генеральним директором охоронної компанії «Шериф» Дмитром Стрижовим. Топовий підприємець розповів як функціонує охоронний бізнес в умовах непередбачуваної кризи та нових випробувань, чи зріс відсоток квартирних крадіжок, а також поділився порадами, як підтримувати спортивну форму в домашніх умовах.

Я спеціально проаналізував статистику зареєстрованих злочинів по Києву (за квітень): 128 розбоїв, 628 грабежів, 18914 всіляких крадіжок. Проникнень в квартири і будинки зареєстровано 1485 випадків. Можу відзначити, що на 10% зросли розбої та грабежі

– говорить Стрижов.

Бізнесмен розклав по полицях фактори, які призводять до зростання злочинних випадків у нашому суспільстві.

«Фактор №1 – соціально-економічний. Чим бідніше суспільство, тим більше розбоїв і грабежів. Але це може нівелювати сильна правоохоронна система.

Фактор №2 – можна здати крадене.

Фактор №3 – ми не думаємо про профілактику своєї безпеки і, відповідно, не думаємо про профілактику всього іншого – бізнесу, свого здоров’я та інших важливих аспектів нашого життя.

Фактор №4 (нав’язаний голлівудськими фільмами) – більшість вважають, що хтось за нас вирішить потім проблеми»,- розповідає підприємець.

Директор «Шерифа» дав просту і дієву рекомендацію для профілактики таких ситуацій: приберіть з видних місць цінні речі та не привертайте зайвої увагу до себе і свого майна. Інтерв’ю можна переглянути на офіційних сторінках соціальних мереж ICTV.

https://www.youtube.com/watch?v=U5DiUjMcroQ&feature=youtu.be

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