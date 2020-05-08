Телеканал ICTV запускає серію онлайн-інтерв’ю ведучої Оксани Гутцайт з топовими українськими бізнесменами, які пережили не одну кризу і готові поділитися власним досвідом. Підприємці розкажуть, як Covid-19 «вбиває» мільйони гривень та як зберегти свою справу у цей кризовий час. Ексклюзивно у проекті «Ділова розмова з Оксаною Гутцайт».

Ми маємо дві важливі місії. Перша, глобальна – показати людям як виходити з кризи, як виживати, як працювати бізнесу далі та скільки йому знадобиться часу, щоб вийти з такої складної ситуації. А друга, людська – показати, що в рядах цієї карантинної пандемії ми всі стали однаковими, незалежно від того, якого ми соціального статусу та скільки заробляємо

– коментує Оксана Гутцайт.

У новому проекті ми привідкриємо завісу роботи ресторанного бізнесу, ТРЦ і сфери торгівлі. Спікерами проекту «Ділова розмова з Оксаною Гутцайт» стануть співвласник ТРЦ «Dream Town» Олександр Меламуд, співзасновник і директор компанії побутової техніки Mirta Артем Лукашев, ресторатор Максим Храмов та автор каналу «Бегущий банкир» Андрій Оністрат.

Дивіться інтерв’ю на офіційних сторінках YouTube та Facebook ICTV.

Перше інтерв’ю з Олександром Меламудом вже за посиланням: https://youtu.be/QLUxWyewpq4

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