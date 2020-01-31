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Главная / Лучшие оскароносные драмы: ТОП-5 фильмов / 31.01.2020 18:27
31.01.2020 18:27
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Лучшие оскароносные драмы: ТОП-5 фильмов


Уже совсем скоро мир узнает о победителях 2020 года самой престижной мировой кинопремии «Оскар». Накануне этого грандиозного события, ICTV покажет фильмы, которые получили заветную награду в разные годы. Сегодня предлагаем вашему вниманию подборку лучших драматических лент.

«Форрест Гамп» – ОСКАР – 1995

13 номинаций и 6 наград: лучший фильм, режиссура, мужская роль, адаптированный сценарий, монтаж, визуальные эффекты.

О чем фильм?

«Форрест Гамп» – поставлен по одноименному роману Уинстона Грума и рассказывает потрясающую историю о мужчине с благородным сердцем, который фантастическим образом становится известным футболистом, героем войны, влиятельным бизнесменом и миллиардером. Однако, несмотря на огромный успех, Форрест остается таким же добрым и продолжает поражать всех своей искренностью.

Режиссер: Роберт Земекис

В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Генри Синиз, Салли Филд.

Смотрите 4 февраля в 23:05 и 5 февраля в 13:55 на ICTV.

«12 лет рабства» – ОСКАР – 2014

9 номинаций и 3 награды: лучший фильм, лучшая женская роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

О чем фильм?

Историческая драма «12 лет рабства» – это экранизация одноименной автобиографической книги-бестселлера Соломона Нортапа. Сюжет фильма разворачивается в 1841 году. Соломон Нортап был свободным человеком, жил и работал в штате Нью-Йорк, пока не согласился на заманчивое предложение высокооплачиваемой работы в Вашингтоне. В один момент герой теряет все и оказывается в ужасном рабстве.

Режиссер: Стив Маккуин

В главных ролях: Чиветел Эджиофор, Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербэтч

Смотрите 11 февраля в 23:15 и 13 февраля в 1:50 на ICTV.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – ОСКАР – 2018

7 номинаций 2 награды: лучшая женская роль и лучшая мужская роль второго плана.

О чем фильм?

События разворачиваются в небольшом городке Эббинг, штат Миссури. Дочь главной героини была изнасилована и жестоко убита, однако местная полиция, так и не смогла раскрыть преступление. Тогда женщина решила подтолкнуть их к работе и сняла три билборда за городом, на которых развесила провокационные надписи, напоминающие об убийстве. Поможет ли расследованию такой шаг?

Режиссер: Мартин Макдона

В главных ролях: Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон

Смотрите 9 февраля в 22:55 и 12 февраля в 23:15 на ICTV.

«Зеленая книга» – ОСКАР – 2019

5 номинаций и 3 награды: лучший фильм, мужская роль второго плана и лучший оригинальный сценарий.

О чем фильм?

«Зеленая книга» рассказывает реальную историю путешествия в 1962 году югом США известного джазового пианиста, афроамериканца Дона Ширли и его хамоватого водителя Тони. Они совершенно разные люди, но во время поездки должны найти общий язык, ведь героям придется побывать в штатах, где афроамериканцам не слишком приветливы.

Режиссер: Питер Фаррелли

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Махершада Али

Смотрите 9 февраля в 20:30 и 13 февраля в 12:20 на ICTV.

«Фаворитка» – ОСКАР – 2019

10 номинаций и премия в категории «Лучшая актриса».

О чем фильм?

События фильма разворачиваются в начале 18 века, во время войны между Англией и Францией. Власть принадлежит королеве Анне – последней из династии Стюарт, но фактически всем правит ее фаворитка – Сара Черчилль. Но все внезапно меняется, когда появляется новая служанка Эбигейл …

Режиссер: Йоргос Лантимос

В главных ролях: Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Оливия Колман, Дженни Рейнсфорд

Смотрите 10 февраля в 00:00 и 12 февраля в 1:30 на ICTV.

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Теги: Оскар 2020
31.01.2020 18:27



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