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Главная / Вечер ужасов на ICTV! «Пункт назначения»: все, что нужно знать о знаменитой хоррор-франшизе / 08.07.2021 18:30
08.07.2021 18:30
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Вечер ужасов на ICTV! «Пункт назначения»: все, что нужно знать о знаменитой хоррор-франшизе


Страх, паранойя, напряжение и учащенное сердцебиение — именно такие ощущения и эмоции проживает зритель во время просмотра одной из самых популярных хоррор-франшиз мира под названием «Пункт назначения». Впечатляющий эффект усиливает и тот факт, что «Пункт назначения» нельзя назвать типичным фильмом ужасов, поскольку убийцу здесь невозможно увидеть.

Когда смотреть фильмы на ICTV и что нужно знать о знаменитой хоррор-франшизе перед просмотром — читайте прямо сейчас в нашем материале.

Главный герой Алекс собирается на экскурсию в Париж вместе со всем классом, однако из-за плохого предчувствия покидает самолет и уговаривает нескольких друзей сделать это вместе с ним. Как оказалось, страх был небезосновательным, ведь вскоре самолет взрывается. Именно так начинается первый в одноименной серии фильм ужасов о самых чрезвычайных и мистических случаях смертей. Казалось бы, этот взрыв стал обычной случайностью, а подросткам просто повезло спастись из-за паники главного героя. Однако это совсем не так. С этого момента кошмар в жизни каждого персонажа только начинается. Пассажиры, которые выжили начинают умирать один за другим и Алекс понимает, что смерть не обманешь. Именно на невозможности победить смерть и строится структура фильма «Пункт назначения» и еще его 4-х сиквелов.

А положил старт этой жуткой киноэпопеи реальный трагический случай, в результате которого погибло 230 человек. 17 июля 1996 в аэропорту Нью-Йорка взорвался самолет Boeing 747-131, который должен был приземлиться в Париже. Причиной взрыва стало замыкание проводки в топливном баке. На основе этой истории был написан сценарий для одного из эпизодов «Секретных материалов», однако создатель легендарного сериала Крис Картер решил не брать его в работу. Зато за реализацию идеи взялись Глен Морган и Джеймс Вонг, которые в 2000 году выпустили на большие экраны «Пункт назначения».

Бюджет фильма составил 23 миллионов долларов, однако в прокате ему удалось заработать более 100 миллионов. Также хоррор собрал несколько номинаций и наград за актерскую игру, работу оператора и даже получил премию «Сатурн» за «лучший фильм ужасов».

Такой успех запустил франшизу, которая на сегодняшний день состоит из 5-ти фильмов, выпущенных кинокомпаниями New Line Cinema и Warner Bros: «Пункт назначения» (2000), «Пункт назначения-2» (2003), «Пункт назначения-3» ( 2006), «Пункт назначения-4» (2009), «Пункт назначения-5» (2011). Также в США вышла одноименная серия книг и серия комиксов «Пункт назначения: Весенний отрыв».

Известно, что в 2019 году New Line Cinema начала работу над шестой частью франшизы, в центре которой окажутся службы быстрого реагирования: врачи, пожарные, полицейские. То есть все те, кто спасают ежедневно тысячи людей, но теперь смерть собирается забрать их жизни. Премьера запланирована на 2022 год.

Несколько жутко-мистических фактов о культовой серии ужасов:

    • Почти в каждом фильме вступительная катастрофа снята по реальным мотивам. «Пункт назначения-2» показывает масштабную аварию, которая действительно произошла в 2002 году на автостраде в Джорджии. Тогда из-за густого тумана столкнулось 125 автомобилей. Четвертая часть отправляет на автогонки «24 часа Ле-Мана», когда в 1955 году прямо во время гонки погибло 80 зрителей и еще 100 получили ранения. В «Пункте назначения-5» разрушается мост, который уносит десятки жизней. Эта сцена снята тоже по реальным мотивам, когда в 1940 году в штате Вашингтон обрушился Такомский мост.
    • В сценах фильма «Пункт назначения», где героям грозит опасность — звучит популярная песня 70-х «Rocky Mountain High» Джона Денвера. Авторы фильма не случайно выбрали именно ее. Джон Денвер трагически погиб в авиакатасрофе за три года до выхода фильма.
    • У персонажей страдает правый глаз во всех частях франшизы, кроме первой.
    • «Пункт назначения-3» запомнился одной из самых жутких сцен смерти в солярии. Она была придумана на основе американской легенды о невесте, которая таким способом погибла перед своей свадьбой.
    • Франшиза имеет свое мистическое число — 180. В первой части часы у кровати главного героя начинают показывать вместо 1:00 — 1:80. Даже фильм планировали сначала выпустить под названием «Рейс 180». Во второй части в начале есть объявления о ремонтных работах на ближайшие 180 футов: в третьей — на одном из плакатов в парке аттракционов нарисовано число 180; в четвертом — номер трибуны на гоночной трассе, а в пятом — название компании, которая проводит тимбилдинги «180 Corporate Consulting».
    • В 2013 году при загадочных обстоятельствах умер Дэвид Ричард Эллис — режиссер второй и четвертой части франшизы «Пункт назначения». Его тело нашли в номере отеля, а причину смерти не смогли назвать ни друзья, ни полиция.

Когда смотреть на ICTV?

«Пункт назначения» — воскресенье, 11 июля, 19:10; понедельник, 12 июля, 14:15.

«Пункт назначения-3» — воскресенье, 11 июля, 21:05; понедельник, 12 июля, 16:50.

«Пункт назначения-2» — 11 июля, 23:00; четверга, 15 июля, 00:00.

 

 

Фото: IMDb

 

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Теги: Анонс кино
08.07.2021 18:30



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