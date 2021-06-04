Вечер оскароносных премьер: «Богемская рапсодия» и «Однажды в … Голливуде» на ICTV

В это воскресенье ICTV покажет атмосферные оскароносные фильмы, снятые по мотивам реальных историй о людях, которые оставили значительный след в мировой культуре. Так, в 22:40 состоится телепремьера самого успешного музыкального байопика в истории кино о культовой группе «Queen» и его легендарном солисте Фредди Меркьюри. После чего зрителей ждет фильм от Квентина Тарантино, который перенесет в кинематограф и культуру Голливуда 60-х годов, а еще расскажет об одном из самых удивительных и громких преступлений XX века.

Подробнее о фильмах – далее в нашем материале.

Американо-британская биографическая драма «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера рассказывает о становлении группы, их творчестве и пути к успеху, отношениях внутри коллектива и даже о скандальной личной жизни Фредди Меркьюри. Лента охватывает период 1970-1985 годов вплоть до триумфального выступления «Queen» на концерте Live Aid.

Главная роль досталась актеру египетского происхождения Рами Малеку, который до этого был известен по сериалу «Мистер Робот». Американская академия киноискусства высоко оценила талант молодого актера и за роль Фредди Меркьюри Рами Малек получил «Оскар» в 2019 году. Работа в этом фильме стала знаковой для актера не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Именно здесь, на съемочной площадке, он встретил свою любовь Люси Бойнтон, исполнившую роль Мэри Остин – жены Фредди Меркьюри.

Также престижную награду лента получила за лучший звук, монтаж и звуковой монтаж. «Богемская рапсодия» имела шанс стать и лучшим фильмом, однако эту номинацию завоевала «Зеленая книга» Питера Фарелли.

Фильму удалось забрать не только несколько престижных статуэток, но и немалую сумму в мировом прокате: при бюджете в 52 миллиона «Богемская рапсодия» заработала больше 900 миллионов долларов. Эти факты позволяют назвать его самым успешным музыкальным биографическим фильмом в истории кино.

Приятным бонусом для поклонников «Queen» стало и то, что в фильме использован оригинальный вокал Фредди. Официальный саундтрек фильма содержит несколько хитов группы и 11 ранее не опубликованных записей.

Не пропустите премьеру биографической драмы «Богемская рапсодия» в воскресенье, 6 июня, в 22:40 в эфире ICTV.

После окончания «Богемской рапсодии» не спешите выключать телеканал, поскольку вас ждет девятый фильм Квентина Тарантино под названием «Однажды в … Голливуде», где частично вымышленный сюжет переплетается с реальной историей.

События происходят в 1969 году в Лос-Анджелесе. Это конец эры беззаботных хиппи и упадок так называемого «золотого века» Голливуда. Проникнуться духом того времени и посмотреть на кинематограф Голливуда мы можем глазами главного героя Рика Далтона (Леонардо ди Каприо) – бывшей звезде вестернов, который теперь пытается вновь обрести свое место под солнцем. Рядом с Риком всегда находится неизменный дублер, а также его водитель и помощник Клифф Бут (Брэд Питт).

В то же время по соседству с Далтоном начинает жить молодая успешная супружеская пара: актриса Шэрон Тейт (Марго Робби) – красивая, харизматичная и настоящее олицетворение «нового» Голливуда, а также ее муж Роман Полански – талантливый режиссер. Но, к сожалению, им не долго суждено было наслаждаться счастливой жизнью. В ночь на 9 августа 1969 года, пока Полански не было дома, жестоко убито беременную Шэрон Тейт, ее 3-х друзей и случайного прохожего. К преступлению причастна так называемая «Семья» Чарльза Мэнсона – компания хиппи, которые стали на путь радикального анархизма.

Это событие взбудоражило страну не только чрезвычайной жестокостью, но и непонятными мотивами. Убийство Шэрон Тейт стало одним из самых громких и самых известных преступлений 20 века, разрушило репутацию движения хиппи и представление о 60-х как о светлом, оптимистичном периоде.

Издание «The Hollywood Reporter» назвало фильм «любовным письмом Тарантино Голливуду 60-х годов». Для ленты даже не было создано ни одного саундтрека, а вся использованная музыка написана до 1969 года.

Похвалило издание режиссера и за подбор актеров. Кроме вышеупомянутого звездного состава, здесь появляется Аль Пачино, Тимоти Олифант, Брюс Дерн, Дакота Фэннинг и Люк Перри, который не дожил до премьеры всего 5 месяцев.

Эта любовь ответила Квентину Тарантино взаимностью в виде положительных отзывов от критиков и зрителей, а также престижными наградами. Фильм получил 10 номинаций на «Оскар» и 2 победы за лучшую работу художника и лучшую роль второго плана (Брэд Питт).

Смотрите премьеру «Однажды в … Голливуде» в воскресенье, 6 июня, в 01:20 в эфире ICTV.

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