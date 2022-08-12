Ведуча ICTV розповіла, що її вразило під час знайомства з травмами війни в країні, яка живе в постійному збройному конфлікті

Більше п’яти місяців тому життя українців кардинально змінилось. Цинічна війна росії зачепила кожного. Змінила вона і життя Юлії Зорій. Ведуча ICTV, яка будила зранку Україну посмішками і класним настроєм, нині лікує душі співвітчизників, адже за ще одним фахом вона – психолог. А нещодавно вона повернулась з Ізраїлю, де проходила навчання з лікування пост-травматичного стресового розладу.





Юлія Зорій пройшла навчання з лікування ПТСР в Ізраїлі: «Країна-переможець повинна мати здорову націю» / 3 фотографії

– Остання масштабна війна на наших землях була майже 80 років тому. Її добре пам’ятає мій дідусь. Він багато розповідав про ті жахіття, але тоді ніхто не займався профілактикою і лікуванням посттравматичного стресового розладу, про це не прийнято було говорити. Справлявся хто як міг. Чи не справлявся… – каже Юлія.

До чого я? Ми точно знаємо, що переможемо. А отже країна-переможець повинна мати здорову націю. Здорову ментально, в тому числі. Тому наша задача – професійно та ефективно допомогти усім, хто цього потребує. Бо сьогодні посттравматичний стресовий розлад – вже не проблема лише наших героїчних військових, ризик його розвитку поширюється на мирних людей, дітей та дорослих.

Навчання відбулось в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL в рамках роботи над створенням і впровадженням «Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Ізраїль, зазнаючи регулярних атак, навчився жити з цим та ефективно підтримувати своїх громадян. Тож цим досвідом спеціалісти центру ділилися із нами – фахівцями із психічного здоров’я. А це дуже цінно і важливо,

–розповідає Юлія.

– Майстер-класи, лекції, живе спілкування на теми стресу, травми, ПТСР, психологічної стійкості на полі бою, запобігання вигоранню, роботи з цивільними, медиками, правоохоронцями, військовими, ветеранами. Вразила зустріч з ізраїльським ветераном бойових дій, йому лише близько 36 років, з них він більше 10 років лікується від посттравматичного стресового розладу. Приголомшило, як він описував свій стан. Як складно було розібратися, що саме з ним відбувається. Це корисно було дізнатися з перших вуст.

Набутий досвід Юлія готова застосовувати з тими, хто того потребує.

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