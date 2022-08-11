Не на часі? Святкувати чи ні радісні дати: поради психолога

Війна, а у тебе весілля, ювілей, хрестини. Відкласти їх до перемоги чи влаштувати свято?

Більше п’яти місяців триває повномасштабне вторгнення росіян. Наші захисники і захисниці героїчно відбивають ворожі атаки, наближаючи перемогу. Кожен із нас по-своєму допомагає: волонтерить, донатить, розповсюджує корисну інформацію, шиє, готує… Ми вчимося жити в нових реаліях, пристосовуємось до них, з’являються приводи не лише для суму і розпачу, а й для радощів: народжуються діти, одружуються пари, проходять дні народження. І це відбувається навіть у зоні бойових дій, бо усім потрібно хоч ненадовго переключитися. Але суперечки довкола доречності святкувань тривають досі. Чи варто відкладати радісні дати на потім – в цьому питанні ми розбирались з практикуючою психологинею, ведучою «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлією Зорій.

Святкувати чи ні?

– В цій ситуації можна зрозуміти всіх, – каже Юлія. – І тих, хто проти, бо влаштовувати гучне святкування в час, коли гинуть люди, лунають сирени і прилітають ракети – недоречно. Так і тих, хто виборює право жити життя тут і зараз, для кого найдрібніший привід для радості, позитиву і зустрічі з близькими – це серйозний ресурс, аби відновитися і ефективно діяти далі.

Головне у цьому, на мою думку, баланс та рівновага. Коли відсутні крайнощі – від гучного гуляння до заборони на будь-яку приємну емоцію чи подію. Нам досі важко усвідомити, що того життя, яке було у нас до війни, вже не буде. Важливо навчитися жити інакше і по можливості зробити життя комфортним, наскільки це доречно. Нові правила поведінки вимагають поваги одне до одного. Якщо ми вирішили щось відсвяткувати, то маємо це робити у відповідності до правил нового часу. Ми не можемо нехтувати почуттями людей поруч. Але все це залежить від набору моральних принципів, якостей і цінностей кожного з нас. Бо той, хто зневажав інших і в мирний час, швидше за все буде продовжувати це робити далі. Хоча бувають і виключення. Але ми зараз про інше.

Приводи для радості

– Ми виснажуємося, психіці дуже важко перебувати у постійній напрузі, тому нам потрібно шукати можливість відпочити, забезпечити собі релакс, позитивні емоції. Тож дозволяти собі свята необхідно, – пояснює Юлія. – Важливо дати дозвіл на маленькі радощі. Чи то день народження, чи особиста важлива дати чи весілля. Якщо ви мріяли про пишне весілля, то подумайте, як краще це зробити в наш час – змінити формат на тихе сімейне свято або зачекати і відіграти весілля пізніше, після перемоги, але так, як ви мріяли. Вибір завжди за вами і він завжди є.

Війна накладає серйозні відбитки на наше психічне здоров’я. Це складне випробування для усіх. Тому важливо вчитися жити, враховуючи усі фактори. Ми маємо і працювати, і відпочивати, допомагати захисникам і відзначати свої свята, берегти дітей і дарувати їм позитивні емоції. Але усе має бути збалансовано, доречно.

Щоб вижити фізично і ментально, нам важливо бути об’єднаними, допомагати одне одному, співпереживати, поважати почуття та емоції, бути добрими і надійними помічниками. З такими базовими цінностями жоден ворог нас не здолає, бо лише енергія життя здатна перемогти енергію війни, яка несе смерть.

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