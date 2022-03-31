Як потурбуватися про себе людям із серцево-судинними захворюваннями – поради МОЗ

У матеріалі читайте поради від Міністерства охорони здоров’я для тих, кому не можна хвилюватись через захворювання серця та судин.

Місяць війни забрав життя тисяч мирних жителів, а ще тисячі залишив постраждалими, травмованими та пораненими. Але крім тих, хто потрапив під вогонь прямих військових зіткнень, багато хто став жертвами хронічних захворювань, які загострилися на тлі стресових подій. Особливо постраждали люди із серцево-судинними захворюваннями. Ми підготували поради, які дії можна зробити, щоб не стимулювати розвиток критичних станів.

Як подбати про себе, якщо у вас є серцево-судинні захворювання

Тримайте зв’язок зі своїм лікарем. Консультуйтеся зі своїм фахівцем не тільки, якщо відчуваєте погіршення стану, але навіть коли все добре. Зв’яжіться з лікарем і запитайте у нього ефективні поради, як знизити можливі ризики від стресових станів.

Самостійно контролюйте тиск та загальний стан. Дотримуйтесь тих самих процедур, які ви виконували до війни. За необхідності виміряйте рівень цукру у крові.

Продовжуйте приймати усі прописані ліки. Якщо у вас є потреба у поповненні запасів медикаментів, але можливості купити їх у вашому населеному пункті немає – зверніться до волонтерських штабів у ваших областях.

Дотримуйтесь здорового способу життя. Стежте за режимом дня, виконуйте нескладні фізичні навантаження, регулярно харчуйтесь і намагайтеся вживати здорові продукти.

Стежте за медикаментами. Якщо у вас є потреба у рецептурних ліках, слідкуйте, щоб вчасно отримати рецепт від лікаря. Пам’ятайте, що новий рецепт можна отримати не раніше ніж за 7 днів.

Негайно звертайтеся за допомогою, якщо відчуваєте:

Симптоми інфаркту

біль або неприємні відчуття у грудях,

неприємні відчуття в грудях, що супроводжуються болем, який поширюється в ліве плече, ліву руку, ліву лопатку або нижню щелепу,

утруднене дихання або відчуття нестачі повітря, нудота, блювання або запаморочення.

Симптоми інсульту

раптова слабкість, оніміння в руці або нозі, оніміння половини обличчя,

порушення мови та/або її розуміння,

раптова втрата рівноваги, порушення координації, запаморочення, непритомність,

гострий біль голови без видимих ​​причин чи після серйозного стресу, фізичного перенапруги.

Бережіть себе! Перемога вже близько. Все буде Україна!

Джерело: Facebook МОЗ.

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