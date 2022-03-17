Як надавати домедичну допомогу в умовах воєнного стану

У матеріалі розбираємось, як надавати першу допомогу постраждалим під час обстрілів або інших воєнних дій.

Багато українців продовжують залишатися в обстрілюваних густонаселених регіонах країни, а ворог не гребує підло нападати і руйнувати все нові та нові міста та селища. Навіть якщо ви перебуваєте у відносній безпеці, поточні події можуть негативно позначатися на психологічному стані, що тягне за собою наслідки для фізичного здоров’я. Тож яких правил слід дотримуватися, щоб надати домедичну допомогу постраждалим за умов воєнного стану.

1. Переконайтеся, що ви самі у безпеці. Якщо ви побачили постраждалого від обстрілу, надавайте допомогу лише переконавшись, що обстріл закінчився. Якщо ви збираєтеся допомогти комусь, хто потрапив під завал, переконайтеся, що вас не теж не привалить під час того, як ви витягуватимете людину. Також, по можливості, перемістіть потерпілого з небезпечного місця.

2. Оцініть стан постраждалого. Якщо врятований вами непритомний, насамперед перевірте його дихання і пульс. Нормальне дихання – це не менше двох-трьох видихів, за десять секунд, при цьому вдих-видих рахується з підйомом-опусканням живота. Якщо ж людина у свідомості, термінової необхідності для перевірки дихання немає.

3. Телефонуйте 103. Після того, як ви переконалися, що людина жива і їй можна допомогти, викликайте бригаду швидкої допомоги. Якщо у вашому місті відбувається масове бомбардування та лінії перенавантажені, крім невідкладної допомоги ви можете зателефонувати до поліції (102) або до єдиної служби надзвичайних ситуацій (112).

4. Приступайте до зупинки кровотечі. Огляньте місце ушкодження та колір крові потерпілого. Якщо вона яскраво-червона і витікає у великих кількостях, значить зачеплена артерія. Для зупинки цієї кровотечі вам необхідно накласти джгут вище місця поранення. Якщо ж кров потерпілого темно-червона, бордова та не надто швидко струмує з рани, значить пошкоджена вена. Для зупинки такої кровотечі необхідно накласти джгут нижче за місце ушкодження. Якщо у вас під рукою немає джгута, ви можете використати відріз тканини, ремінь, шарф або мотузку. За можливості, запишіть час, коли ви наклали пов’язку для зупинки крові. Якщо у вас немає нічого, що можна було б використовувати як джгут, просто тисніть на місце поранення. Дуже важливо не зупинятись і продовжувати тиснути на рану до приїзду швидкої допомоги.

5. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Перевірте, чи немає в роті у постраждалого сторонніх предметів, блювотних мас і т.д. Звільніть ротову порожнину людини, якщо такі є.

6. Серцево-легенева реанімація. Якщо після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихання, потерпілий все ще непритомний та не дихає, приступайте до серцево-легеневої реанімації. Для її виконання покладіть людину на спину, відкиньте голову назад. Натискайте на середину грудної клітки потерпілого, поклавши одну долоню поверх іншої. Частота натискань – приблизно 100-120 за хвилину. Для орієнтації з яким ритмом натискати на грудну клітку, можете наспівувати композицію Bee Gees – Stayin Alive.

7. Не дозволяйте постраждалому заважати вам. Часто люди при пораненнях або інших пошкодженнях перебувають у шоковому стані і можуть не відчувати біль. Через це вони можуть заважати вам надавати першу допомогу, не усвідомлюючи, що з ними щось не так. У жодному разі не дозволяйте потерпілому самостійно знімати джгут з рани, а також не залишайте людину на самоті до приїзду медиків. Розмовляйте з людиною спокійно, якщо вона починає істерити, запропонуйте їй затримати дихання.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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