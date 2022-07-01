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Головна / Відома телеведуча Олена Фроляк зізналася, чи планувала покинути Україну / 01.07.2022 13:53
01.07.2022 13:53
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Відома телеведуча Олена Фроляк зізналася, чи планувала покинути Україну

Відома телеведуча Олена Фроляк зізналася, чи планувала покинути Україну

Керівниця інформаційної служби ICTV Олена Фроляк на третій день повномасштабної війни залишила Київ. Разом зі своєю мамою та сином вона місяць перебувала у рідному Косові. 

Оскільки свій будинок ми там продали, нас приязно запросили друзі і колишні мамині сусіди. Це була найгірша подорож у житті, тривалістю 36 години… Затор був шалений, напевно, кілометрів на 50. Мамина кішка Бася, нажахана цією нескінченною поїздкою, втекла. Але порівняно з тими жахіттями, які пережили люди, мені гріх жалітися і плакатися.  На Франківщині ми пробули майже місяць. Я, мама, син Антоша і моя собака Нора. Донька Наталя поїхала волонтерити у Львів. А я повернулася додому 31 березня

 – розповідає Олена. 

Ведуча “Фактів” зізналася, що попри великий ризик, у неї ніколи не виникало бажання покинути Україну. 

У мене немає іншої країни, іншого дому, іншої Батьківщини… Я хочу бути тут.  Я просто знаю себе. Там я не знайду собі місця, через постійний стрес і хвилювання буду по 10 разів на день дзвонити чоловіку… Навіщо мені це? Я повинна бути вдома, поруч зі своєю родиною, з командою “Фактів”. Ми маємо бути всі разом, підтримувати одне одного. Я потрібна тут. Це моя позиція. Я нікого не засуджую, хто поїхав, але особисто не маю жодного бажання. Як  закінчиться війна, то, можливо, кудись гайну, а зараз маю бути в Києві. Тільки так

пояснює шеф-редакторка “Фактів”. 

Фроляк також висловила побоювання, що частина українців, яка виїхала за кордон, напевно, не захоче повернутися через нові перспективи, які відкриються – чи то робота, чи навчання. Цей факт дуже засмучує ведучу ICTV. Вона сподівається, що матусі з дітьми якнайшвидше матимуть можливість приїхати додому, у мирну Україну. 

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Теги: війна в Україні, Олена Фроляк, факти ICTV
01.07.2022 13:53



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