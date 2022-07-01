Известная телеведущая Елена Фроляк призналась, планировала ли покинуть Украину

Руководитель информационной службы ICTV Елена Фроляк на третий день полномасштабной войны покинула Киев. Вместе со своей мамой и сыном она месяц находилась в родном Косово.

Поскольку свой дом мы там продали, нас дружелюбно пригласили друзья и бывшие мамины соседи. Это было самое худшее путешествие в жизни, продолжительностью 36 часов… Затор был бешеный, наверное, километров на 50. Мамина кошка Бася, испугавшись этой бесконечной поездкой, убежала. Но по сравнению с теми ужасами, которые пережили люди, мне грех жаловаться и плакаться. На Франковщине мы пробыли почти месяц. Я, мама, сын Антоша и моя собака Нора. Дочь Наталья уехала волонтерить во Львов. А я вернулась домой 31 марта

– рассказывает Елена.

Ведущая “Фактов” призналась, что, несмотря на большой риск, у нее никогда не возникало желания покинуть Украину.

У меня нет другой страны, другого дома, другой Родины… Я хочу быть здесь. Я просто знаю себя. Там я не найду себе места, из-за постоянного стресса и волнения буду по 10 раз в день звонить мужу… Зачем мне это? Я должна быть дома, рядом со своей семьей, с командой «Фактов». Мы должны быть все вместе, поддерживать друг друга. Я здесь нужна. Это моя позиция. Я никого не осуждаю, кто уехал, но лично не имею никакого желания. Когда закончится война, может, куда-то поеду, а сейчас должна быть в Киеве. Только так

— объясняет шеф-редактор «Фактов».

Фроляк также выразила опасение, что часть украинцев, которые выехали за границу, наверное, не захотят вернуться из-за новых перспектив, которые откроются — будь то работа или учеба. Этот факт очень огорчает ведущую ICTV. Она надеется, что мамочки с детьми поскорее будут иметь возможность приехать домой, в мирную Украину.

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