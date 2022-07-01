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Главная / Известная телеведущая Елена Фроляк призналась, планировала ли покинуть Украину / 01.07.2022 13:53
01.07.2022 13:53
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Известная телеведущая Елена Фроляк призналась, планировала ли покинуть Украину

Известная телеведущая Елена Фроляк призналась, планировала ли покинуть Украину

Руководитель информационной службы ICTV Елена Фроляк на третий день полномасштабной войны покинула Киев. Вместе со своей мамой и сыном она месяц находилась в родном Косово.

Поскольку свой дом мы там продали, нас дружелюбно пригласили друзья и бывшие мамины соседи. Это было самое худшее путешествие в жизни, продолжительностью 36 часов… Затор был бешеный, наверное, километров на 50. Мамина кошка Бася, испугавшись этой бесконечной поездкой, убежала. Но по сравнению с теми ужасами, которые пережили люди, мне грех жаловаться и плакаться. На Франковщине мы пробыли почти месяц. Я, мама, сын Антоша и моя собака Нора. Дочь Наталья уехала волонтерить во Львов. А я вернулась домой 31 марта

– рассказывает Елена.

Ведущая “Фактов” призналась, что, несмотря на большой риск, у нее никогда не возникало желания покинуть Украину.

У меня нет другой страны, другого дома, другой Родины… Я хочу быть здесь. Я просто знаю себя. Там я не найду себе места, из-за постоянного стресса и волнения буду по 10 раз в день звонить мужу… Зачем мне это? Я должна быть дома, рядом со своей семьей, с командой «Фактов». Мы должны быть все вместе, поддерживать друг друга. Я здесь нужна. Это моя позиция. Я никого не осуждаю, кто уехал, но лично не имею никакого желания. Когда закончится война, может, куда-то поеду, а сейчас должна быть в Киеве. Только так

— объясняет шеф-редактор «Фактов».

Фроляк также выразила опасение, что часть украинцев, которые выехали за границу, наверное, не захотят вернуться из-за новых перспектив, которые откроются — будь то работа или учеба. Этот факт очень огорчает ведущую ICTV. Она надеется, что мамочки с детьми поскорее будут иметь возможность приехать домой, в мирную Украину.

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Теги: війна в Україні, Олена Фроляк, факти ICTV
01.07.2022 13:53



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