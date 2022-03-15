Три історії українських біженців, які знайшли прихисток в готелях Європи

За 11 днів війни десятки українських родин з дітьми та літніми родичами уже заселилися в готелі у різних країнах ЄС. Ділимося трьома щемливими історіями.

З початком війни у Європі стартувала ініціатива Hospitality Helps, назва якої перекладається, як «Гостинність допомагає». Власники готелей у різних країнах Європи пропонують біженцям з України безкоштовне поселення терміном на 5 діб.

Ініціативу Hospitality Helps започаткували українки Ліда Несмачна та Софія Відман. Активістки об’єднали зусилля, щоб надати можливість біженцям, які виїжджають до Європи, отримати безкоштовне комфортне житло на перший час.

Сергій, багатодітний батько з Борисполя

Сергій з родиною мешкає у Борисполі. 24 лютого він прокинувся о 5 ранку, почувши, як працює система ПВО. Згадує, що навколо все гуркотіло, а стіни будівлі здригалися від розривів. У родини було 15 хвилин на збори – скласти речі та посадити тварин у переноски.

Мінімальний запас води та їжі уже був підготовлений в машині, документи зібрані заздалегідь. Сергій продумав маршрут завчасно – так, щоб оминути центральні траси та багатогодинні затори. З-під Києва приїхали в готель під Буковелем, дорога зайняла 25 годин. Сподівалися, що потрапили у безпечне місце, натомість знов чули звуки повітряної тривоги та мали спускатися у сховища по декілька разів на ніч.

Сергій розповідає, що рідні його дружини мешкають у Маріуполі під постійними обстрілами, дім її сестри – частково зруйнований. Щоб урятувати дружину та дітей від нервового зриву, Сергій прийняв рішення виїхати до Європи. Вісім годин на кордоні – дорога до пункту призначення, і о 3 ночі родина заселилася в один з готелів, які приймають біженців за програмою Hospitality Helps.

Анастасія та Вася, 28 років, юристи з Києва

«24 лютого у нашому рідному Києві пролунали вибухи, о 5 ранку розпочалася війна, на той момент ми перебували вдома. Однак у найближчі терміни нам прийшлося виїхати за кордон у пошуках спокою хоча б на деякий час. Нас супроводжували безсонні ночі, стрес, нерозуміння та почуття тотальної несправедливості. З іншого боку, нас переповнювали емоції гордості та пошани до українських воїнів, які боронять нашу землю від загарбників. Ми відчули себе так, ніби в нас забрали щось більше, ніж спокій у рідній країні. Нас лишили відчуття вибору, майбутнього, орієнтирів, що робити далі і як рухатися. Рішення поїхати було складним, проте наразі ми маємо змогу допомагати нашим воїнам навіть тут, за кордоном, організовуючи гуманітарні коридори і залучаючи спільноту», – так починає розповідь про евакуацію зі столиці Анастасія.

Виїхали у Польщу, провівши дві доби на кордоні. Далі – вирушили у Чехію, де отримали прихисток у готелі «Хілтон» на дві доби. Анастасія пригадує, що співробітники готелю оточили їх турботою, і там, нарешті, була змога відчути себе у безпеці.

Даша

Даша виїхала з Києва разом із сином та котом у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Вона мала трохи часу на збори речей, встигла вимити посуд та полити квіти, бо досі не вірила, що війна почалася. Спочатку поїхала у батьківський дім, який завжди здавався надійним та міцним, але наступ російських військ ширився країною стрімко, і стало зрозуміло, що треба виїжджати за кордон, рятуючи дитину.

Даша згадує, як приїхала на пункт пропуску із Молдовою і побачила біженців, що намагалися виїхати з країни. Всюди були волонтери, надавали теплу їжу та одяг. Вирішила йти пішки, щоб не стояти декілька діб у чергах на в’їзд. У Європі – прямувала до Праги, знайшла волонтерів, готових забрати її мінівеном. Даша постійно відчувала турботу від інших і хотіла про когось піклуватися у відповідь. Така нагода випала –дорогою вдалося забрати 16-річного юнака, який прямував до матері в Німеччину.

Жінка з сином заселилася в один з готелів, які долучилися до ініціативи Hospitality Helps. «Як же мені стало легко, коли я опинилася сама, без сторонніх людей, коли я зняла одяг, який майже зрісся зі мною за тиждень, коли змогла змити втому. Мені було добре, я могла виспатися. А ось мої рідні залишилися в Україні, і я ніколи не буду щасливою, поки вони у небезпеці, коли найміцніший та безпечний дім може у будь-яку мить дати тріщину», – каже Даша.

Корисна інформація

Усі, хто потребують прихистку у Європі, можуть забронювати номер у готелі на потрібну дату та кількість діб на сайті Hospitality Helps. Ініціатива уже об’єднала готельєрів у Німеччині (Берлін, Мюнхен), Польщі (Варшава, Люблін, Катовіце, Краків), Молдові (Кишинів), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага, Брно), Австрії (Відень), Угорщині (Будапешт, Дебрецен), Румунії (Бухарест, Клуж-Напока). Організатори запрошують власників готелів приєднуватися до ініціативи, та поступово розширюють мережу прихистків.

Розміщення у готелях для українських біженців безкоштовне, термін перебування – до 5 діб. Для заселення потрібно пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство та/або проживання в Україні. Трансфер до готелю не надається.

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