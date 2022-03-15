Три истории украинских беженцев, нашедших убежище в отелях Европы

За 11 дней войны десятки украинских семей с детьми и пожилыми родственниками уже заселились в отеле в разных странах ЕС. Делимся тремя щемящими историями.

С началом войны в Европе стартовала инициатива Hospitality Helps, название которой переводится как «Гостеприимство помогает». Владельцы гостиниц в разных странах Европы предлагают беженцам из Украины бесплатное поселение сроком на 5 суток.

Инициативу Hospitality Helps начали украинки Лида Невкусная и София Видман. Активистки объединили усилия, чтобы предоставить возможность выезжающим в Европу беженцам получить бесплатное комфортное жилье на первое время.

Сергей, многодетный отец из Борисполя

Сергей с семьей проживает в Борисполе. 24 февраля он проснулся в 5 утра, услышав, как работает система ПВО. Вспоминает, что вокруг все грохотало, а стены здания содрогались от разрывов. У семьи было 15 минут на сборы – сложить вещи и посадить животных в переноски.

Минимальный запас воды и еды уже был подготовлен в машине, заранее собранные документы. Сергей продумал маршрут раньше времени – так, чтобы обойти центральные трассы и многочасовые пробки. Из-под Киева приехали в гостиницу под Буковелем, дорога заняла 25 часов. Надеялись, что попали в безопасное место, снова слышали звуки воздушной тревоги и должны были спускаться в убежища по несколько раз на ночь.

Сергей рассказывает, что родные его жены живут в Мариуполе под постоянными обстрелами, дом его сестры частично разрушен. Чтобы спасти жену и детей от нервного срыва, Сергей принял решение уехать в Европу. Восемь часов на границе – дорога к пункту назначения, и в 3 ночи семья заселилась в одну из гостиниц, принимающих беженцев по программе Hospitality Helps.

Анастасия и Вася, 28 лет, юристы из Киева

«24 февраля в нашем родном Киеве прогремели взрывы, в 5 утра началась война, на тот момент мы находились дома. Однако в ближайшие сроки нам пришлось уехать за границу в поисках покоя хотя бы на время. Нас сопровождали бессонные ночи, стресс, непонимание и чувство тотальной несправедливости. С другой стороны, нас переполняли эмоции гордости и уважения к украинским воинам, защищающим нашу землю от захватчиков. Мы почувствовали себя так, будто у нас забрали нечто большее, чем покой в ​​родной стране. У нас забрали чувство выбора, будущего, ориентиров, что делать дальше и как двигаться. Решение поехать было сложным, однако пока мы можем помогать нашим воинам даже здесь, за рубежом, организовывая гуманитарные коридоры и привлекая сообщество», – так начинает рассказ об эвакуации из столицы Анастасия.

Выехали в Польшу, проведя двое суток на границе. Далее – отправились в Чехию, где нашли приют в гостинице «Хилтон» на двое суток. Анастасия вспоминает, что сотрудники гостиницы окружили их заботой, и там наконец-то была возможность почувствовать себя в безопасности.

Даша

Даша уехала из Киева вместе с сыном и котом в первый день полномасштабного вторжения России. Она имела немного времени на собрание вещей, успела вымыть посуду и полить цветы, потому что до сих пор не верила, что война началась. Сначала уехала в родительский дом, который всегда казался надежным и крепким, но наступление русских войск распространялось по стране стремительно, и стало ясно, что нужно выезжать за границу, спасая ребенка.

Даша вспоминает, как приехала на пункт пропуска с Молдовой и увидела беженцев, пытавшихся уехать из страны. Всюду были волонтеры, предоставляли теплую еду и одежду. Решила идти пешком, чтобы не стоять несколько суток в очередях на въезд. В Европе – направлялась в Прагу, нашла волонтеров, готовых забрать ее минивэном. Даша постоянно чувствовала заботу от других и хотела о ком-то заботиться в ответ. Такой случай выпал – дорогой удалось забрать 16-летнего юношу, который направлялся к матери в Германию.

Женщина с сыном заселилась в одну из гостиниц, приобщившихся к инициативе Hospitality Helps. «Как же мне стало легко, когда я оказалась сама, без посторонних людей, когда я сняла одежду, которая почти выросла со мной за неделю, когда смогла смыть усталость. Мне было хорошо, я могла выспаться. А вот мои родные остались в Украине, и я никогда не буду счастлива, пока они в опасности, когда самый крепкий и безопасный дом может в любой момент дать трещину», – говорит Даша.

Полезная информация

Все нуждающиеся в Европе могут забронировать номер в отеле на необходимую дату и количество суток на сайте Hospitality Helps. Инициатива уже объединила гостиницы в Германии (Берлин, Мюнхен), Польше (Варшава, Люблин, Катовице, Краков), Молдове (Кишинев), Словакии (Братислава), Чехии (Прага, Брно), Австрии (Вена), Венгрии (Будапеш) , Дебрецен), Румынии (Бухарест, Клуж-Напока). Организаторы приглашают владельцев гостиниц присоединяться к инициативе и постепенно расширяют сеть приютов.

Размещение в отелях для украинских беженцев бесплатное, срок пребывания – до 5 суток. Для заселения нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство и/или проживание в Украине. Трансфер в отель не предоставляется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.