Що робити, якщо ваше майно постраждало під час війни

У матеріалі розповідаємо, як зібрати докази, що ваші цінності постраждали через військові дії.

Вже рівно місяць російська армія знищує наші міста, села, вбиває мирних жителів та грабує житла простих українців. Що ж робити, якщо вашому рухомому або нерухомому майну було завдано шкоди під час бойових зіткнень або проходу армії супротивника.

Фіксуйте збитки

Зберігайте документи, які підтверджують, що ви є власником тих чи інших цінностей: право власності, техпаспорт, витяги з реєстрів тощо. Якщо є можливість, зніміть по кілька копій усіх важливих документів.

У разі пожежі або аварійного стану будинку внаслідок бойових дій, викличте працівників ДСНС, простежте за укладанням акта, а також зніміть його копію та додайте до інших документів. Зверніться до районної адміністрації із запитом про складання акту обстеження житла або складіть акт разом із сусідами. Обов’язково звертайтеся до сусідів, адже вони є свідками руйнувань.

Зафіксуйте факт руйнувань за допомогою фото- та відеозйомки. За можливості знайдіть матеріали про руйнування вашого майна у ЗМІ. Спробуйте зібрати чеки та квитанції на куплену та встановлену в житлі техніку – холодильник, пральну машину, плиту, бойлер тощо.

Зверніться із заявою про злочин до відповідного органу. Використовуйте для подання звернення всі зібрані матеріали для доказу правопорушень. Обов’язково вимагайте витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Усі зібрані матеріали завантажте на сайт damaged.in.ua – ресурс, на якому збирають докази злочинів РФ в Україні.

Страхові виплати

Ви можете звернутися до вашої компанії-страховика щодо виплат у наслідок зруйнованого майна. Однак, варто розуміти, що багато компаній при укладанні договорів часто вносять виняток, який передбачає відсутність виплат у разі руйнувань через воєнні дії. Але перш ніж робити якісь висновки, варто уважно вивчити вашу угоду. Наприклад, власники автомобілів зможуть, ймовірно, отримати виплату за зруйноване авто, як за класичне ДТП.

Бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

Джерело: Facebook.

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