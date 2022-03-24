seach
ICTV - Разом краще
Главная / Что делать, если ваше имущество пострадало во время войны / 24.03.2022 15:43
24.03.2022 15:43
Поделиться

Что делать, если ваше имущество пострадало во время войны

Что делать, если ваше имущество пострадало во время войны

В материале рассказываем, как собрать доказательства о том, что ваши ценности пострадали из-за военных действий. 

Уже ровно месяц российская армия уничтожает наши города, села, убивает мирных жителей и разграбляет жилища простых украинцев. Что же делать, если вашему движимому или недвижимому имуществу был нанесен урон во время боевых столкновений или прохода армии противника.

Разрушенное здание в Киеве

Фиксируйте ущерб

Сохраняйте документы, которые подтверждают, что вы являетесь владельцем тех или иных ценностей: право собственности, техпаспорт, выписки из реестров и тд. Если есть возможность — снимите по несколько копий всех важных документов.

В случае пожара или аварийного состояния дома в следствие боевых действий, вызовите работников ДСНС, проследите за сложением акта, а также снимите его копию и добавьте к остальным документам. Обратитесь к районной администрации с запросом о сложении акта обследования жилища или составьте акт вместе с соседями. Обязательно обращайтесь к соседям, ведь они — свидетели разрушений.

Зафиксируйте факт разрушений при помощи фото- и видеосъемки. По возможности отыщите материалы о разрушениях вашего имущества в СМИ. Попробуйте собрать чеки и квитанции на купленную и установленную в жилище технику — холодильник, стиралку, плиту, бойлер и тд.

Что делать, если ваше жилье пострадало во время военных действий

Обратитесь с сообщением о преступлении в соответствующий орган. Используйте для подачи обращения все собранные вами материалы для доказательства правонарушений. Обязательно требуйте выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Все собранные материалы загрузите на сайт damaged.in.ua — ресурс, на котором собирают доказательства преступлений РФ в Украине.

Страховые выплаты 

Вы можете обратиться к вашей компании-страховщику по поводу выплат в следствие разрушенного имущества. Однако, стоит понимать, что многие компании при укладывании договоров, часто вносят исключение, которое предусматривает отсутствие выплат в случае разрушений из-за военных действий. Но прежде чем делать какие-то выводы, стоит внимательно изучить ваш договор. Например, собственники автомобилей, смогут, вероятно, получить выплату за разрушенное авто, как за классическое ДТП.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна! 

Источник: Facebook

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: війна, війна в Україні
24.03.2022 15:43



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь