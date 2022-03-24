Что делать, если ваше имущество пострадало во время войны

В материале рассказываем, как собрать доказательства о том, что ваши ценности пострадали из-за военных действий.

Уже ровно месяц российская армия уничтожает наши города, села, убивает мирных жителей и разграбляет жилища простых украинцев. Что же делать, если вашему движимому или недвижимому имуществу был нанесен урон во время боевых столкновений или прохода армии противника.

Фиксируйте ущерб

Сохраняйте документы, которые подтверждают, что вы являетесь владельцем тех или иных ценностей: право собственности, техпаспорт, выписки из реестров и тд. Если есть возможность — снимите по несколько копий всех важных документов.

В случае пожара или аварийного состояния дома в следствие боевых действий, вызовите работников ДСНС, проследите за сложением акта, а также снимите его копию и добавьте к остальным документам. Обратитесь к районной администрации с запросом о сложении акта обследования жилища или составьте акт вместе с соседями. Обязательно обращайтесь к соседям, ведь они — свидетели разрушений.

Зафиксируйте факт разрушений при помощи фото- и видеосъемки. По возможности отыщите материалы о разрушениях вашего имущества в СМИ. Попробуйте собрать чеки и квитанции на купленную и установленную в жилище технику — холодильник, стиралку, плиту, бойлер и тд.

Обратитесь с сообщением о преступлении в соответствующий орган. Используйте для подачи обращения все собранные вами материалы для доказательства правонарушений. Обязательно требуйте выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Все собранные материалы загрузите на сайт damaged.in.ua — ресурс, на котором собирают доказательства преступлений РФ в Украине.

Страховые выплаты

Вы можете обратиться к вашей компании-страховщику по поводу выплат в следствие разрушенного имущества. Однако, стоит понимать, что многие компании при укладывании договоров, часто вносят исключение, которое предусматривает отсутствие выплат в случае разрушений из-за военных действий. Но прежде чем делать какие-то выводы, стоит внимательно изучить ваш договор. Например, собственники автомобилей, смогут, вероятно, получить выплату за разрушенное авто, как за классическое ДТП.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

Источник: Facebook.

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