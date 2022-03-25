Save Ukraine — #StopWar: 27 березня відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон на підтримку України

У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar.
Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze та інші.
Україну ж представлятимуть більше 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.
Крім цього, в межах телемарафону до багатомільйонної аудиторії з проханням підтримати Україну звертатимуться волонтери, громадські активісти, спортсмени та художники, яких знають і поважають в усьому світі.
Ведучі заходу — українці Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.
Де можна подивитися?
Проєкт транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять «Єдині новини» в Україні, у тому числі Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів.
Також благодійний концерт можна буде подивитися в інтернеті, зокрема, на сайті ICTV.ua. В YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas.
До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.