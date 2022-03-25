Save Ukraine — #StopWar: 27 марта состоится международный благотворительный концерт-телемарафон в поддержку Украины

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.

Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, на зрителей будут ждать Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze и другие.

Украину же будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfa , Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

Кроме этого, в рамках телемарафона к многомиллионной аудитории с просьбой поддержать Украину будут обращаться волонтеры, общественные активисты, спортсмены и художники, которых знают и уважают во всем мире.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Где можно посмотреть?

Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие «Единые новости» в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов.

Также благотворительный концерт можно посмотреть в интернете, в частности, на сайте ICTV.ua. В YouTube эфир будет доступен для пользователей со всего мира на страницах 1+1 и Atlas.

До, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

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