Российские разработчики вероятно собирают данные при помощи приложений для обработки фото

На волне всеобщего поднятия национальной идентичности многие украинцы в поддержку страны используют приложения для обработки фото. Такие программы превращают снимок в рисунок, добавляя патриотическую символику к нему. Разбираемся, почему эти приложения могут быть способом сбора информации для врага.

В последние недели многие пользователи соцсетей стали активно использовать программу для обработки фото под названием PhotoLab. С ее помощью можно превратить обычный снимок в рисунок, а также добавить к нему элементы национальной символики Украины. Получаются красочные и патриотичные изображения, возможно, вы натыкались на подобные аватарки у своих друзей в Facebook или даже сами использовали эту функцию.

И вот ваша лента наполнена позитивными патриотичными картинками, которые поднимают боевой дух, что может быть не так? Если внимательно посмотреть на разработчика, компанию VicMan, этой программы окажется, что родом она из Москвы. Все равно не понятно, в чем проблема? Дело в том, что для того, чтобы обработать ваш снимок, программа просит у вас доступ к вашей фотогалерее. Обычно, пользователи автоматически кликают на кнопку “Разрешить”, не пытаясь ознакомиться с правилами. Таким образом мы предоставляем программе доступ ко всем нашим фотографиям, что в текущих реалиях может быть весьма и весьма опрометчиво.

Кроме этого, после обработки на снимке остается водяной знак (логотип программы — прим. ред.), убрать который предлагается, оформив месячную или годовую подписку. Думаем, тут очевидно, что часть денег, которые вы потратите на такую программу, отправится в налоги, частично снабжающие потребности армии страны-агрессора.

Еще одна программа для смартфона того же разработчика — это ToonMe. Принцип ее работы похож на PhotoLab, но она при обработке фото создает мультяшное изображение в другой стилистике, а также предлагает добавлять различные элементы, фоны и сеттинги к картинке.

Интересно, что имена разработчиков программ PhotoLab и ToonMe в PlayMarket и AppStore отличаются. В AppStore их разработчиком значится VicMan, о которой мы уже упоминали, а вот в PlayMarket создателем программ является компания Linerock Investments LTD. При помощи нехитрого поиска в Google можно узнать, что эта компания родом из Сан-Франциско.

Но если погуглить еще немного, на российской платформе по поиску работы можно обнаружить, что 25 февраля компания VicMan опубликовала несколько новых вакансий в команду ToonMe.

То есть, по всей видимости, приложения с идентичными названиями в AppStore и PlayMarket являются продуктом работы одной и той же команды российских разработчиков.

Мы призываем вас воздержаться от использования программ, созданных и модерируемых командами разработчиков из страны агрессора, а также не финансировать такие компании, совершая покупки в приложениях. Помните, что эффекты, созданные внутри социальных сетей, например рамки в Facebook, действительно являются безопасными и их можно спокойно использовать, не переживая, что кто-то третий завладеет вашими данными. Другое же дело защищенность информации с вашего телефона, когда речь идет о сторонних приложениях, скачанных из AppStore и PlayMarket.

Берегите себя. Победа уже близко. Все буде Україна!

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