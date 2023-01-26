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Головна / Новий випуск програми «Смотрите сами» зібрав понад мільйон переглядів на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні / 26.01.2023 14:43
26.01.2023 14:43
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Новий випуск програми «Смотрите сами» зібрав понад мільйон переглядів на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні

Новий випуск програми «Смотрите сами» зібрав понад мільйон переглядів на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні

Інформаційно-аналітична програма «Смотрите сами», що на замовлення каналу іномовлення FreeДом створюється Starlight Новини заради протидії кремлівським наративам та фейкам, продовжує збільшувати своє охоплення. Останній повний випуск програми зібрав більше 1 мільйона переглядів тільки на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні після публікації. 

Володимир Рунець, автор та ведучий “Смотрите сами”:

“Наша програма була створена в час війни і ми чітко розуміємо її місію. Нам потрібно не тільки донести до глядачів, часто вже вражених російською пропагандою, правду про війну в Україні і злочини російської влади. “Смотрите сами” – це програма, що вчить їх аналізувати інформацію, глобальний та локальний контексти разом з нами.

Це ще абміційніше завдання, враховуючи постійну роботу кремля над атрофуванням самої здатності критично мислити та сприймати інформацію серед їх громдян та російськомовного населення в інших країнах Європи і світу. Результати, які ми бачимо, в діджиталі зокрема, надихають нас продовжувати цю роботу. Ми хочемо, щоби всі хто підтримує дії російської влади чи сумнівається в їх виправданості, не просто почули про наслідки, а справді відчули і побачили їх на власні очі”.

Програму було створено вже під час повномасштабного вторгнення. За перші місяці виробництва, вона трансформувалась з 15-хвилинного продукту в щотижневу інформаційно-аналітичну програму повної форми. 

Оксана Дихніч, генеральна продюсерка програм “Смотрите сами”, “Антизомби” та “Громадянська оборона”:

“Мої команди мають багаторічний досвід роботи з протидії російській пропаганді. Раніше, ми фокусувались на захисті від неї українських глядачів. Зараз, у партнерстві з Freeдом, ми розширили цю місію і прагнемо обмежити можливості впливу ворога і на громадян інших європейських країн.

Ми всі розуміємо, як Кремль використовує свої канали іномовлення і їх споживачів – російськомовних людей закордоном – на свою користь. Наші програми стають правдивою альтернативою для фейкової російської адженди і знаходять спосіб – форматний та стилістичний – для того, щоб бути почутими, в тому числі серед аудиторії громадян РФ, Білорусі, Казахстану та інших країн, що знаходяться під постійним російським впливом”

Теги: Володимир Рунець, Оксана Дихніч, Смотрите сами
26.01.2023 14:43

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