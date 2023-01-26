Новий випуск програми «Смотрите сами» зібрав понад мільйон переглядів на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні

Інформаційно-аналітична програма «Смотрите сами», що на замовлення каналу іномовлення FreeДом створюється Starlight Новини заради протидії кремлівським наративам та фейкам, продовжує збільшувати своє охоплення. Останній повний випуск програми зібрав більше 1 мільйона переглядів тільки на Youtube Телеканал ICTV за перші два дні після публікації.

Володимир Рунець, автор та ведучий “Смотрите сами”:

“Наша програма була створена в час війни і ми чітко розуміємо її місію. Нам потрібно не тільки донести до глядачів, часто вже вражених російською пропагандою, правду про війну в Україні і злочини російської влади. “Смотрите сами” – це програма, що вчить їх аналізувати інформацію, глобальний та локальний контексти разом з нами.

Це ще абміційніше завдання, враховуючи постійну роботу кремля над атрофуванням самої здатності критично мислити та сприймати інформацію серед їх громдян та російськомовного населення в інших країнах Європи і світу. Результати, які ми бачимо, в діджиталі зокрема, надихають нас продовжувати цю роботу. Ми хочемо, щоби всі хто підтримує дії російської влади чи сумнівається в їх виправданості, не просто почули про наслідки, а справді відчули і побачили їх на власні очі”.

Програму було створено вже під час повномасштабного вторгнення. За перші місяці виробництва, вона трансформувалась з 15-хвилинного продукту в щотижневу інформаційно-аналітичну програму повної форми.

Оксана Дихніч, генеральна продюсерка програм “Смотрите сами”, “Антизомби” та “Громадянська оборона”:

“Мої команди мають багаторічний досвід роботи з протидії російській пропаганді. Раніше, ми фокусувались на захисті від неї українських глядачів. Зараз, у партнерстві з Freeдом, ми розширили цю місію і прагнемо обмежити можливості впливу ворога і на громадян інших європейських країн.

Ми всі розуміємо, як Кремль використовує свої канали іномовлення і їх споживачів – російськомовних людей закордоном – на свою користь. Наші програми стають правдивою альтернативою для фейкової російської адженди і знаходять спосіб – форматний та стилістичний – для того, щоб бути почутими, в тому числі серед аудиторії громадян РФ, Білорусі, Казахстану та інших країн, що знаходяться під постійним російським впливом”