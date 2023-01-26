Новый выпуск программы «Смотрите сами» собрал более миллиона просмотров на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня

Информационно-аналитическая программа «Смотрите сами», что по заказу канала иновещания FreeДом создается Starlight Новости ради противодействия кремлевским нарративам и фейкам, продолжает увеличивать свой охват. Последний полный выпуск программы собрал более 1 миллиона просмотров только на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня после публикации.

Владимир Рунец, автор и ведущий «Смотрите сами»:

«Наша программа была создана во время войны и мы четко понимаем ее миссию. Нам нужно не только донести до зрителей, часто уже пораженных российской пропагандой, правду о войне в Украине и преступлениях российских властей. «Смотрите сами» — это программа, которая учит их анализировать информацию, глобальный и локальный контекст вместе с нами.

Это еще более абмиционная задача, учитывая постоянную работу кремля над атрофированием самой способности критически мыслить и воспринимать информацию среди их граждан и русскоязычного населения в других странах Европы и мира. Результаты, которые мы видим, в диджитале, в частности, вдохновляют нас продолжать эту работу. Мы хотим, чтобы все, кто поддерживает действия российской власти или сомневается в их оправданности, не просто услышали о последствиях, а действительно почувствовали и увидели их своими глазами».

Программа была создана уже во время полномасштабного вторжения. За первые месяцы производства она трансформировалась из 15-минутного продукта в еженедельную информационно-аналитическую программу полной формы.

Оксана Дыхнич, генеральный продюсер программ «Смотрите сами», «Антизомбы» и «Гражданская оборона»:

«Мои команды имеют многолетний опыт работы по противодействию российской пропаганде. Ранее мы фокусировались на защите от нее украинских зрителей. Сейчас, в партнерстве с Freeдом, мы расширили эту миссию и стремимся ограничить возможности влияния врага и на граждан других европейских стран.

Мы все понимаем, как Кремль использует свои каналы иновещания и их потребителей – русскоязычных людей за границей – в свою пользу. Наши программы становятся правдивой альтернативой для фейковой российской адженды и находят способ – форматный и стилистический – для того, чтобы быть услышанными, в том числе среди аудитории граждан РФ, Беларуси, Казахстана и других стран, находящихся под постоянным российским влиянием.