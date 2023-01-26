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Главная / Новый выпуск программы «Смотрите сами» собрал более миллиона просмотров на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня / 26.01.2023 14:43
26.01.2023 14:43
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Новый выпуск программы «Смотрите сами» собрал более миллиона просмотров на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня

Новый выпуск программы «Смотрите сами» собрал более миллиона просмотров на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня

Информационно-аналитическая программа «Смотрите сами», что по заказу канала иновещания FreeДом создается Starlight Новости ради противодействия кремлевским нарративам и фейкам, продолжает увеличивать свой охват. Последний полный выпуск программы собрал более 1 миллиона просмотров только на Youtube Телеканал ICTV за первые два дня после публикации.

Владимир Рунец, автор и ведущий «Смотрите сами»:

«Наша программа была создана во время войны и мы четко понимаем ее миссию. Нам нужно не только донести до зрителей, часто уже пораженных российской пропагандой, правду о войне в Украине и преступлениях российских властей. «Смотрите сами» — это программа, которая учит их анализировать информацию, глобальный и локальный контекст вместе с нами.

Это еще более абмиционная задача, учитывая постоянную работу кремля над атрофированием самой способности критически мыслить и воспринимать информацию среди их граждан и русскоязычного населения в других странах Европы и мира. Результаты, которые мы видим, в диджитале, в частности, вдохновляют нас продолжать эту работу. Мы хотим, чтобы все, кто поддерживает действия российской власти или сомневается в их оправданности, не просто услышали о последствиях, а действительно почувствовали и увидели их своими глазами».

Программа была создана уже во время полномасштабного вторжения. За первые месяцы производства она трансформировалась из 15-минутного продукта в еженедельную информационно-аналитическую программу полной формы.

Оксана Дыхнич, генеральный продюсер программ «Смотрите сами», «Антизомбы» и «Гражданская оборона»:

«Мои команды имеют многолетний опыт работы по противодействию российской пропаганде. Ранее мы фокусировались на защите от нее украинских зрителей. Сейчас, в партнерстве с Freeдом, мы расширили эту миссию и стремимся ограничить возможности влияния врага и на граждан других европейских стран.

Мы все понимаем, как Кремль использует свои каналы иновещания и их потребителей – русскоязычных людей за границей – в свою пользу. Наши программы становятся правдивой альтернативой для фейковой российской адженды и находят способ – форматный и стилистический – для того, чтобы быть услышанными, в том числе среди аудитории граждан РФ, Беларуси, Казахстана и других стран, находящихся под постоянным российским влиянием.

Теги: Володимир Рунець, Оксана Дихніч, Смотрите сами
26.01.2023 14:43

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