Не вовремя? Праздновать или нет радостные даты: советы психолога

Война, а у тебя свадьба, юбилей, крестины. Отложить их или устроить праздник?

Более пяти месяцев длится полномасштабное вторжение россиян. Наши защитники и защитницы героически отражают вражеские атаки, приближая победу. Каждый из нас по-своему помогает: волонтерит, донатит, распространяет полезную информацию, шьет, готовит… Мы учимся жить в новых реалиях, приспосабливаемся к ним, появляются поводы не только для печали и отчаяния, но и для радости: рождаются дети, женятся пары, проходят дни рождения. И это происходит даже в зоне боевых действий, потому что всем нужно хоть ненадолго переключиться. Но споры вокруг уместности празднований продолжаются до сих пор. Стоит ли откладывать радостные даты на потом – в этом вопросе мы разбирались с практикующим психологом, ведущей «Ранок у Великому Місті» на ICTV Юлией Зорий.

Праздновать или нет?

– В этой ситуации можно понять всех, – говорит Юлия. – И тех, кто против, потому что устраивать громкое празднование во время, когда гибнут люди, раздаются сирены и прилетают ракеты – неуместно. Так и тех, кто борется за право жить жизнь здесь и сейчас, для кого мельчайший повод для радости, позитива и встречи с близкими – это серьезный ресурс, чтобы восстановиться и эффективно действовать дальше.

Главное в этом, на мой взгляд, баланс и равновесие. Когда нет крайностей – от громкого гуляния до запрета на любую приятную эмоцию или событие. Нам до сих пор трудно осознать, что той жизни, которая была у нас до войны, уже не будет. Важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это уместно. Новые правила поведения требуют уважения друг к другу. Если мы решили что-то отпраздновать, то должны это делать в соответствии с правилами нового времени. Мы не можем пренебрегать чувствами людей рядом. Но все это зависит от набора нравственных принципов, качеств и ценностей каждого из нас. Ибо тот, кто пренебрегал другими и в мирное время, скорее всего, будет продолжать это делать дальше. Хотя бывают и исключения. Но мы сейчас о другом.

Поводы для радости

– Мы истощаемся, психике очень тяжело находиться в постоянном напряжении, поэтому нам нужно искать возможности отдохнуть, обеспечить себе релакс, положительные эмоции. Так что позволять себе праздники необходимо, – объясняет Юлия. – Важно дать разрешение на маленькие радости. То ли день рождения, то ли личная важная дата. Если вы мечтали о пышной свадьбе, то подумайте, как лучше это сделать в наше время – изменить формат на тихий семейный праздник или подождать и отыграть позже после победы, но так, как вы мечтали. Выбор всегда за вами, и он всегда есть.

Война накладывает серьезные отпечатки на наше психическое здоровье. Это сложное испытание для всех. Поэтому важно учиться жить, учитывая все факторы. Мы должны и работать, и отдыхать, помогать защитникам и отмечать свои праздники, беречь детей и дарить им положительные эмоции. Но все должно быть сбалансировано, уместно.

Чтобы выжить физически и ментально, нам важно быть объединенными, помогать друг другу, сопереживать, уважать чувства и эмоции, быть добрыми и надежными помощниками. С такими базовыми ценностями ни один враг нас не сломит, потому что только энергия жизни способна победить энергию войны, несущую смерть.

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