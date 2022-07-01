На расстоянии, но рядом: Юлия Зорий рассказала об отношениях с Алексеем Резниковым во время войны

Телеведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV призналась, какие традиции они продолжают соблюдать

Полномасштабное вторжение россиян разлучило много пар. Женщины с детьми отправились в более безопасные регионы, пока мужчины приближают победу Украины. Ведущая ICTV Юлия Зорий сейчас тоже нечасто может быть рядом с любимым мужем Алексеем Резниковым. До войны они, как и все, планировали будущее, но россияне это изменили.

Наша семья всегда имела и уважала некоторые традиции, но война коварно внесла свои коррективы, с которыми нам пришлось смириться. И я точно знаю, что мы не единственные в этом

– рассказывает ведущая. – Например, всегда приезжала на Пасху к бабушке и дедушке в Черновцы или в Одесскую область к маминым родителям. Всегда! Любила просыпаться рано утром и идти с ними в церковь, потом умывать лицо теплой водой с любистком и крашанкой, которую делала бабушка. Она говорила: «Умывайся этой водичкой, и будешь красивая, как крашанка, а любисток поможет в любви». Маленькой очень любила тот утренний ритуал. И он сбылся – я любима и счастлива в этой любви. В этом году, к сожалению, Пасху я встречала не с ними. Но точно знаю, что в следующем первый кусочек освященной бабушкиной пасочки съем вместе с родными за нашим семейным столом.

Но одну традицию война все же не разрушила.

Где бы я ни была, Алексей всегда находит возможность передать мои любимые цветы – тюльпаны или пионы

– признается Юлия. – И это не о деньгах или связях, а о желании сделать приятное, напомнить, что он всегда рядом, дать надежду, что этот ад когда-нибудь закончится, и мы попробуем жить дальше по-новому. Эти букеты для меня – как глоток свежего воздуха и вера в то, что жизнь и любовь обязательно победят.

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