Таку допомогу українським кардіологам надав ведучий «Надзвичайних новин» на ICTV Костянтин Стогній разом з небайдужими українцями. Тепер медики зможуть рятувати життя у кареті «швидкої допомоги» з кардіологічним обладнанням, і навіть проводити операції на серці.

Авто разом з лікарями Київського інституту серця вже відправилося до Херсону. “Швидка” має все необхідне обладнання для надання реанімаційної допомоги як на місці події, так і для транспортування пацієнтів. На деокупованих територіях, де майже повністю пошкоджено медичну інфраструктуру, такі «медичні заклади на колесах» надзвичайно необхідні.

«Медики оперують у вкрай важких умовах. Наприклад, в Ізюмі в лікарні знайшовся тільки один вцілілий кабінет. Тому важливо, коли є автомобіль у якому можна проводити термінові операції. І ноші постійно утримують горизонт, навіть, під час руху», – розповів Костянтин.

Придбати авто з оснащеними технологіями вдалося завдяки підтримці небайдужих українців. Допомагали Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media, Павло Єлізаров та Микола Катеринчук – члени Міжнародного громадського об‘єднання «Народний адвокат», спортсмени Костянтин Голубцов та Костянтин Пожидаєв. А також інші небайдужі волейболісти й журналісти.





Медикам звільненої Херсонщини передали реанімаційне авто / 3 фотографії

А ще ведучий закликав не залишатися осторонь, а допомагати, якщо для цього є можливість:

«Усім зараз важко. Але треба знаходити сили допомогти тим, кому найгірше. А з тими, хто краде гроші – розберемося після війни! Суворо та справедливо!»