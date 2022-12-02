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Главная / Медикам звільненої Херсонщини передали реанімаційне авто / 02.12.2022 15:31
02.12.2022 15:31
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Медикам звільненої Херсонщини передали реанімаційне авто

Медикам звільненої Херсонщини передали реанімаційне авто

Таку допомогу українським кардіологам надав ведучий «Надзвичайних новин» на ICTV Костянтин Стогній разом з небайдужими українцями. Тепер медики зможуть рятувати життя у кареті «швидкої допомоги» з кардіологічним обладнанням, і навіть проводити операції на серці. 

Авто разом з лікарями Київського інституту серця вже відправилося до Херсону. “Швидка” має все необхідне обладнання для надання реанімаційної допомоги як на місці події, так і для транспортування пацієнтів. На деокупованих територіях, де майже повністю пошкоджено медичну інфраструктуру, такі «медичні заклади на колесах» надзвичайно необхідні. 

«Медики оперують у вкрай важких умовах. Наприклад, в Ізюмі в лікарні знайшовся тільки один вцілілий кабінет. Тому важливо, коли є автомобіль у якому можна проводити термінові операції. І ноші постійно утримують горизонт, навіть, під час руху», – розповів Костянтин. 

Придбати авто з оснащеними технологіями вдалося завдяки підтримці небайдужих українців. Допомагали Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media, Павло Єлізаров та Микола Катеринчук – члени Міжнародного громадського об‘єднання «Народний адвокат», спортсмени Костянтин Голубцов та Костянтин Пожидаєв. А також інші небайдужі волейболісти й журналісти. 

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Медикам звільненої Херсонщини передали реанімаційне авто / 3 фотографии

А ще ведучий закликав не залишатися осторонь, а допомагати, якщо для цього є можливість:

«Усім зараз важко. Але треба знаходити сили допомогти тим, кому найгірше. А з тими, хто краде гроші – розберемося після війни! Суворо та справедливо!»

Теги: війна в Україні, Костянтин Стогній, Надзвичайні новини, Херсон
02.12.2022 15:31

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